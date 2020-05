Додано: Пон 25 тра, 2020 21:13

Игорь написав: somilitark Вы не знаете, кто эти два собеседника ? Люди явно "обізнані". Инсайдеры так сказать. Содержание меморандума не раскрывается, но они уже беседуют. Это равносильно нашей беседе.



потім будуть скиглити що жарко, все засохне на корню та всі помруть з голоду... потім будуть скиглити що жарко, все засохне на корню та всі помруть з голоду...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/