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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5522552355245525

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 350
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:05

  vitaliian написав: Как по мне выход ослаблять гривну для насыщения ликвидностью рынка + для удобного входа нерезов и периодически укреплять гривну для успокоения нерезов и покупки энергоносителей.


Ви пропонуєте фантастичний сценарій, так як знайти валюти на нашому МБ на 100 ярдів грн., які тримають нерезиденти, по курсу 27, неможливо :) . Нерези можуть лише молитись Богу, щоб їх не накрив кратний девал і надіятись на Сітібанк.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:08

  flyman написав:
только один форумчанин тут дал инсайд что впереди кратный девал

viewtopic.php?p=2111063#p2111063

і всього ТРИ плюса за інсайд в 2014 році, а тут орести набивали під 20 лайків а потім гучно гупали дверима

алекс2006 вже має 4 плюса, за спростування що "тут кожен 2й девальний оналітєх"[/quote]


Добрый вечер .

ОРЕСТ имеет очень много отличий от Вас !
У него есть свой бизнес , капитал , некоторое количество Официально работающих людей , добрая налоговая история и большая Любовь к Украине .
Он платит налоги !

Я все время перестраховываюсь ,ожидая девал , а он меня всегда успокаивает .

Причем ,еще не ошибался .
Так что пишите , ....чаще .....и посчитайте свои плюсы и его .
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12

Qwerty Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім Кверті

Шановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))
Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))
Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.

Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12

  vovamuha007 написав:
  vitaliian написав: Как по мне выход ослаблять гривну для насыщения ликвидностью рынка + для удобного входа нерезов и периодически укреплять гривну для успокоения нерезов и покупки энергоносителей.


Ви пропонуєте фантастичний сценарій, так як знайти валюти на нашому МБ на 100 ярдів грн., які тримають нерезиденти, по курсу 27, неможливо :) . Нерези можуть лише молитись Богу, щоб їх не накрив кратний девал і надіятись на Сітібанк.

если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:13

  Игорь написав:somilitark Вы не знаете, кто эти два собеседника ? Люди явно "обізнані". Инсайдеры так сказать. :) Содержание меморандума не раскрывается, но они уже беседуют. Это равносильно нашей беседе.

По зерновым - мало тепла. Но все будет хорошо. Просили влаги - получайте. Дождемся и тепла.

потім будуть скиглити що жарко, все засохне на корню та всі помруть з голоду...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:13

  zРадио написав:
По данным за 1-й квартал 2020-го убытки крупных и средних предприятий составили 205 млрд гривен - на 43% больше, чем за весь 2019-й! А в 1-м квартале полноценного кризиса, считай, еще не было...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/64.pdf

Твои слова и твоя ссылка на данные расходятся
Ты своим собственникам такие же отчеты предоставляешь ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:17

  vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.


Таким чином, найближчим часом (протягом червня-липня), кратний девал малоймовірний, а значить не обов'язково всю котлетку тримати в доларі (імхо) :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:24

  vovamuha007 написав:
  vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.


Таким чином, найближчим часом (протягом червня-липня), кратний девал малоймовірний, а значить не обов'язково всю котлетку тримати в доларі (імхо) :)


По крайней мере это объясняет почему в бюджете курс 29,5 а на табло 27 (средний еще меньше). Иначе не вижу логики, почему когда рынку нужна ликвидность нацбанк действует вопреки бюджету не ослабляя гривну.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:27

  vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.


Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...
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