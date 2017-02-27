Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12

Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім КвертіШановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень