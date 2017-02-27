Ви пропонуєте фантастичний сценарій, так як знайти валюти на нашому МБ на 100 ярдів грн., які тримають нерезиденти, по курсу 27, неможливо . Нерези можуть лише молитись Богу, щоб їх не накрив кратний девал і надіятись на Сітібанк.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:05
Ви пропонуєте фантастичний сценарій, так як знайти валюти на нашому МБ на 100 ярдів грн., які тримають нерезиденти, по курсу 27, неможливо . Нерези можуть лише молитись Богу, щоб їх не накрив кратний девал і надіятись на Сітібанк.
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:08
і всього ТРИ плюса за інсайд в 2014 році, а тут орести набивали під 20 лайків а потім гучно гупали дверима
алекс2006 вже має 4 плюса, за спростування що "тут кожен 2й девальний оналітєх"[/quote]
Добрый вечер .
ОРЕСТ имеет очень много отличий от Вас !
У него есть свой бизнес , капитал , некоторое количество Официально работающих людей , добрая налоговая история и большая Любовь к Украине .
Он платит налоги !
Я все время перестраховываюсь ,ожидая девал , а он меня всегда успокаивает .
Причем ,еще не ошибался .
Так что пишите , ....чаще .....и посчитайте свои плюсы и его .
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12
Qwerty Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім Кверті
Шановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))
Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))
Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.
Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:12
если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:13
потім будуть скиглити що жарко, все засохне на корню та всі помруть з голоду...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:13
Твои слова и твоя ссылка на данные расходятся
Ты своим собственникам такие же отчеты предоставляешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:17
Таким чином, найближчим часом (протягом червня-липня), кратний девал малоймовірний, а значить не обов'язково всю котлетку тримати в доларі (імхо)
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:24
По крайней мере это объясняет почему в бюджете курс 29,5 а на табло 27 (средний еще меньше). Иначе не вижу логики, почему когда рынку нужна ликвидность нацбанк действует вопреки бюджету не ослабляя гривну.
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:27
Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...
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