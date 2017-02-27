|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:29
Кратный девал не случится, даже если все нерезы выйдут,хотя на таком блошином рынке,если хотят уползти 4ярда по нормальному курсу,это им делать долго.Проплатят консультантам,инсайдерам и политическим проституткам и уйдут.Кратный девал возможен по причине полного банкротства государства.В 95 квартал в этом смысле я твердо верю.Еще категорически очкую,шо бедных сделают ещё беднее не только девалом,но и путем продажи в розницу овгз нариду,-все чаще подобные закидоны на лентах вижу.Дорогая учеба будет за pohuy,какая разница, аналтабу,самокатчика, и продажу собак за долги.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:30
Rain R
УМКА
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2513 раз.
- Подякували: 2400 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:33
Искатель написав: vitaliian написав:
По крайней мере это объясняет почему в бюджете курс 29,5 а на табло 27 (средний еще меньше). Иначе не вижу логики, почему когда рынку нужна ликвидность нацбанк действует вопреки бюджету не ослабляя гривну.
Уже 100500 раз писали: в Бюджет специально закладывают курс выше, чем реальный среднегодовой, чтобы таким образом маскировать часть дефицита бюджета.
не на 10% же, это сто миллиардов недоимки на импорте и акцизах. Какой бюджет это выдержит?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3393
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:38
goldfinger написав:
Кратный девал возможен по причине полного банкротства государства
ЗВР? нет не слышали. В дефолте не заинтересован никто (кроме рф), поэтому будут договариваться, реструктуризировать, поднимать тарифы, продавать землю и так до бесконечности.
Кратный девал вполне возможен если быстро наводнить экономику необеспеченной гривной, которая вместо экономики пойдёт на межбанк. Будут ли жечь резервы спасая курс? Этого не знает никто. Скорее всего нет, максимум поднимут учетную ставку чтобы загнать избыточную ликвидность в депсертификаты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 25 тра, 2020 22:09, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3393
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:47
холява
Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))
-
Rain R
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 20.12.11
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:51
Rain R написав:холява
Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))
в октябре, всё что вы перечислили хорошо упадёт на биржах...имейте в виду
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6365
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:51
Rain R написав:холява
Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))
Просто ему достойных оппонентов не было !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2513 раз.
- Подякували: 2400 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:56
edvardd написав: Rain R написав:холява
Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))
в октябре, всё что вы перечислили хорошо упадёт на биржах...имейте в виду
Уважаемый , Неожиданный Друг , Вам ответил Эдвард (мой земляк ), которого я очень Уважаю !
Он достойный человек и Хороший коллекционер !
Всем Здоровья и Хороших снов !
Спокойной Ночи !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2831
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 2513 раз.
- Подякували: 2400 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:03
vitaliian написав: goldfinger написав:
Кратный девал возможен по причине полного банкротства государства
ЗВР? нет не слышали. В дефолте не заинтересован никто (кроме рф), поэтому будут договариваться, реструктуризировать, поднимать тарифы, продавать землю и так до бесконечности.
Кратный девал вполне возможен если быстро наводнить экономику необеспеченной гривной, которая вместо экономики пойдёт на межбанк. Будут ли жечь резервы спасая курс? Этого не знает никто. Скорее всего нет, максимум поднимут учетную ставку чтобы загнать "лишнюю" гривну в депсертификаты.
Ну да,в ЗВР,конечно же,один сплошной самый ликвидный валюта.Вот все 25 ярдов.И нас всех спасут.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:03
холява написав:
і всього ТРИ плюса за інсайд в 2014 році, а тут орести набивали під 20 лайків а потім гучно гупали дверима
алекс2006 вже має 4 плюса, за спростування що "тут кожен 2й девальний оналітєх"
Добрый вечер .
ОРЕСТ имеет очень много отличий от Вас !
У него есть свой бизнес , капитал , некоторое количество Официально работающих людей , добрая налоговая история и большая Любовь к Украине .
Он платит налоги !
Я все время перестраховываюсь ,ожидая девал , а он меня всегда успокаивает .
Причем ,еще не ошибался .
Так что пишите , ....чаще .....и посчитайте свои плюсы и его .[/quote]
Сьогоднi ж понеділок, чи ви вже і понеділкам п'єте?
А у Ореста є теж саме, що і у вас тільки можливість написати на форумі.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|18955
|2321067
|
|
|423
|88310
|
|
|6964
|1561349
|
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ
|