Rain R написав:холява Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))
в октябре, всё что вы перечислили хорошо упадёт на биржах...имейте в виду
Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150 , зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати)))))) З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року
ООООО .... Уже пошел читать и заглянул в телефон ! Вас по прежнему мучают тяжелые месячные ? Прокладки хоть три ложите или больше ?
...и еще на ночь надо откручивать шурупы от костей , которые ролики держат . Здоровья Вам, )))) !.... и чтобы НИКТО Вам анус не пОвредил 7 Без уважения .
Ви зараз з якої хати пишете? І чому не маєте поваги к покійному ДС, він же коли був живий, ви свою гидоту самі підтирали, а зараз що? Нема поваги ні до кого, навіть до мрдераторів, які ваше лайно повинні прибирати? Що повна деградація особистості під осоковитою?
Покайтесь краще, зітріть, що погаписували у п'яному стані і не заходьте більш в цьому стані сюди, хоча б заради поваги до ДС.
vitaliian написав:если уронят курс то подставят нерезов которые сейчас в овгз, последствия могут быть плачевные, в гривневые бумаги в ближайшие годы вообще никто не войдет (либо самые отчаянные), а валюту дешевле чем 10% никто не даст, в результате эмиссия и гиперинфляция.
Абсолютно не согласен с вами тут. Вспомните, как расшифровываются буквочки, которыми кодируется кредитный рейтинг долговых бумаг Украины - преддефолтный спекулятивный класс активов!
Спекулятивный (а не инвестиционный) значит короткий период владения, а преддефолтный (а не кредитоспособный) значит отсутствие гарантий возврата, не говоря уже о прибыльности точки выхода. Именно поэтому у украинского долга высокая купонная доходность - поскольку высоки и риски.
Следовательно, если исключить коррупционную составляющую (марионеточность руководства НБУ), то дисконтирование - это естественная природа обращения наших долгов, к которой инвесторы ГОТОВЫ еще на этапе их приобретения. И единственной правильной стратегией управления валютным курсом является полное игнорирование риска недополученной ими выгоды, или даже убытков!
zРадио написав:дисконтирование - это естественная природа обращения наших долгов, к которой инвесторы ГОТОВЫ еще на этапе их приобретения. И единственной правильной стратегией управления валютным курсом является полное игнорирование риска недополученной ими выгоды, или даже убытков!
инвесторы с полным игнором риска это клиенты казино, форекса и криптовалют. И согласитесь 12% ГОДОВЫХ овгз не тот проффит который бы мог их заинтересовать. Я немного знаком с форексом там столько приносит очень спокойная стратегия за месяц. Вот там ноль гарантий и инвесторы должны быть готовы спустить всё. Для наших реалий 12-17% годовых это очень умеренная плата за риски (рисков конечно больше), то есть присутствует доверие, возможно инвесторы вкурсе кухни нбу или даже влияют на курс валют (поскольку мы от них зависим а не они от нас), то есть они верят в адекватность и предсказуемость валютного регулирования. Если это доверие потерять то для нас резко вырастет стоимость заимов, умеренные инвесторы уйдут, на их место придут те кто готов рисковать но не за 17%. Поэтому в интересах НБУ не допускать безвозвратных девальваций, в результате имеем колебания с амплитудой в 10% которые можно понимать как стратегию "и вашим и нашим", в идеале амплитуда колебаний должна расти чтобы при помощи эмиссии давать рынку нужную ликвидность, а инвестору возможность заработать не только % ставку но и на курсовой разнице. Пока что ситуация не выходила из под контроля что дает легкий оптимизм что при помощи колебаний можно избежать кратной девальвации.