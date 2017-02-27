vitaliian написав:если уронят курс то подставят нерезов которые сейчас в овгз, последствия могут быть плачевные, в гривневые бумаги в ближайшие годы вообще никто не войдет (либо самые отчаянные), а валюту дешевле чем 10% никто не даст, в результате эмиссия и гиперинфляция.
Абсолютно не согласен с вами тут. Вспомните, как расшифровываются буквочки, которыми кодируется кредитный рейтинг долговых бумаг Украины - преддефолтный спекулятивный класс активов!
Спекулятивный (а не инвестиционный) значит короткий период владения, а преддефолтный (а не кредитоспособный) значит отсутствие гарантий возврата, не говоря уже о прибыльности точки выхода. Именно поэтому у украинского долга высокая купонная доходность - поскольку высоки и риски.
Следовательно, если исключить коррупционную составляющую (марионеточность руководства НБУ), то дисконтирование - это естественная природа обращения наших долгов, к которой инвесторы ГОТОВЫ еще на этапе их приобретения. И единственной правильной стратегией управления валютным курсом является полное игнорирование риска недополученной ими выгоды, или даже убытков!
zРадио написав:дисконтирование - это естественная природа обращения наших долгов, к которой инвесторы ГОТОВЫ еще на этапе их приобретения. И единственной правильной стратегией управления валютным курсом является полное игнорирование риска недополученной ими выгоды, или даже убытков!
инвесторы с полным игнором риска это клиенты казино, форекса и криптовалют. И согласитесь 12% ГОДОВЫХ овгз не тот проффит который бы мог их заинтересовать. Я немного знаком с форексом там столько приносит очень спокойная стратегия за месяц. Вот там ноль гарантий и инвесторы должны быть готовы спустить всё. Для наших реалий 12-17% годовых это очень умеренная плата за риски (рисков конечно больше), то есть присутствует доверие, возможно инвесторы вкурсе кухни нбу или даже влияют на курс валют (поскольку мы от них зависим а не они от нас), то есть они верят в адекватность и предсказуемость валютного регулирования. Если это доверие потерять то для нас резко вырастет стоимость заимов, умеренные инвесторы уйдут, на их место придут те кто готов рисковать но не за 17%. Поэтому в интересах НБУ не допускать безвозвратных девальваций, в результате имеем колебания с амплитудой в 10% которые можно понимать как стратегию "и вашим и нашим", в идеале амплитуда колебаний должна расти чтобы при помощи эмиссии давать рынку нужную ликвидность, а инвестору возможность заработать не только % ставку но и на курсовой разнице. Пока что ситуация не выходила из под контроля что дает легкий оптимизм что при помощи колебаний можно избежать кратной девальвации.
vitaliian написав:инвесторы с полным игнором риска это клиенты казино, форекса и криптовалют. И согласитесь 12% ГОДОВЫХ овгз не тот проффит который бы мог их заинтересовать. Я немного знаком с форексом там столько приносит очень спокойная стратегия за месяц. Вот там ноль гарантий и инвесторы должны быть готовы спустить всё. Для наших реалий 12-17% годовых это очень умеренная плата за риски (рисков конечно больше), то есть присутствует доверие, возможно инвесторы вкурсе кухни нбу или даже влияют на курс валют (поскольку мы от них зависим а не они от нас), то есть они верят в адекватность и предсказуемость валютного регулирования. Если это доверие потерять то для нас резко вырастет стоимость заимов, умеренные инвесторы уйдут, на их место придут те кто готов рисковать но не за 17%. Поэтому в интересах НБУ не допускать безвозвратных девальваций, в результате имеем колебания с амплитудой в 10% которые можно понимать как стратегию "и вашим и нашим", в идеале амплитуда колебаний должна расти чтобы при помощи эмиссии давать рынку нужную ликвидность, а инвестору возможность заработать не только % ставку но и на курсовой разнице. Пока что ситуация не выходила из под контроля что дает легкий оптимизм что при помощи колебаний можно избежать кратной девальвации.
И опять не соглашусь В условиях, когда за безрисковое хранение денег платишь ты, а не тебе, 10-12% доходности на капитал - это высокорисковая инвестиция без гарантий. Мы итак как суверен платим самые высокие в мире проценты.
Поэтому даже если на части наших бумаг кто-то проиграет, это не приведет к удорожанию долга. Тем более, когда рынки заливает триллионами ликвидности.
Да и "проигрыш" - это большая натяжка. При запуске разумного количественного смягчения, который я бы приветствовал, скорость ослабления гривны не превышала бы скорость прироста стоимости ОВГЗ на вторичке (все-таки 1% в месяц - это до-фи-га) в средне-длинном периоде.
А вот отсрочка мягкой девальвации - это, наоборот, часовая бомба, которая рано, или поздно взорвется. В этом случае потеряют все "честные" экономические субъекты - и иностранные инвестора, и государственный бюджет, и население. В выигрыше же будут только инсайдеры НБУ!
Rain R написав:Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150 , зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати)))))) З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року
Друже, и Вы с такими знаниями молчали до сих пор?!! Прошу Вас, пишите чаще! Тема сельского хозяйства сейчас - одна из топовых при анализе и планировании на валютном рынке, а серьезных аналитиков по этой теме - нет. Qwerty пишет тоже не так часто, как хотелось бы, приходится ловить каждое слово. И спасибо огромное от всех читающих Вас.
Moneta написав:Эрик сказал, что зарубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.
Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.
Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.
Все правильно сказали. 1. Нерезов тут не будет. Точка. 2. До августа дотянем. И... личная просьба: не надо весь мусор тянуть со "Страны", особенно их валютные обзоры, высосанные из пальца. Там никакого реального отношения к событиям на межбанке нет, поверьте.
За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), дефіцит держбюджету за січень-квітень становив 24,3 млрд грн (згідно з законом, за весь 2020 рік дефіцит має не перевищити 298,4 млрд грн).
Внутрішні держзапозичення становили 73,8 млрд грн, зовнішні - 35,3 млрд грн (сукупно - 109,1 млрд грн).
При цьому обсяг погашень за внутрішнім держборгом становив 63 млрд грн, за зовнішнім - 8,3 млрд грн, а на обслуговування держборгу (сплату відсотків) було спрямовано ще 41,1 млрд грн (сукупно - 112,4 млрд грн).
Доходи держбюджету за перші чотири місяці 2020 року - 314,85 млрд грн, видатки - 340,1 млрд грн.
Доходи зведеного бюджету (з урахуванням місцевих бюджетів) у вказаний період склали 403,8 млрд грн, видатки - 415,4 млрд грн, дефіцит - 10,7 млрд грн.