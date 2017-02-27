RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5524552555265527

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 351
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:46

  vitaliian написав:если уронят курс то подставят нерезов которые сейчас в овгз, последствия могут быть плачевные, в гривневые бумаги в ближайшие годы вообще никто не войдет (либо самые отчаянные), а валюту дешевле чем 10% никто не даст, в результате эмиссия и гиперинфляция.


Абсолютно не согласен с вами тут. Вспомните, как расшифровываются буквочки, которыми кодируется кредитный рейтинг долговых бумаг Украины - преддефолтный спекулятивный класс активов!

Спекулятивный (а не инвестиционный) значит короткий период владения, а преддефолтный (а не кредитоспособный) значит отсутствие гарантий возврата, не говоря уже о прибыльности точки выхода. Именно поэтому у украинского долга высокая купонная доходность - поскольку высоки и риски.

Следовательно, если исключить коррупционную составляющую (марионеточность руководства НБУ), то дисконтирование - это естественная природа обращения наших долгов, к которой инвесторы ГОТОВЫ еще на этапе их приобретения. И единственной правильной стратегией управления валютным курсом является полное игнорирование риска недополученной ими выгоды, или даже убытков!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 02.05.18
Подякував: 986 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:дисконтирование - это естественная природа обращения наших долгов, к которой инвесторы ГОТОВЫ еще на этапе их приобретения. И единственной правильной стратегией управления валютным курсом является полное игнорирование риска недополученной ими выгоды, или даже убытков!

инвесторы с полным игнором риска это клиенты казино, форекса и криптовалют. И согласитесь 12% ГОДОВЫХ овгз не тот проффит который бы мог их заинтересовать. Я немного знаком с форексом там столько приносит очень спокойная стратегия за месяц. Вот там ноль гарантий и инвесторы должны быть готовы спустить всё. Для наших реалий 12-17% годовых это очень умеренная плата за риски (рисков конечно больше), то есть присутствует доверие, возможно инвесторы вкурсе кухни нбу или даже влияют на курс валют (поскольку мы от них зависим а не они от нас), то есть они верят в адекватность и предсказуемость валютного регулирования. Если это доверие потерять то для нас резко вырастет стоимость заимов, умеренные инвесторы уйдут, на их место придут те кто готов рисковать но не за 17%. Поэтому в интересах НБУ не допускать безвозвратных девальваций, в результате имеем колебания с амплитудой в 10% которые можно понимать как стратегию "и вашим и нашим", в идеале амплитуда колебаний должна расти чтобы при помощи эмиссии давать рынку нужную ликвидность, а инвестору возможность заработать не только % ставку но и на курсовой разнице. Пока что ситуация не выходила из под контроля что дает легкий оптимизм что при помощи колебаний можно избежать кратной девальвации.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 06.04.16
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:24

Эрик сказал, что зарубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.

Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.

Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:29

  Moneta написав:Эрик сказал, что зарубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.

Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.

Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.


Он говорил что в мае будет 30, сейчас 26.8
и евро будет 0.9, сейчас 1.08

пускай скажет с начало что он балабол :!:

посмотрите Египет.

Надо вдумчиво засовывать информацию! :lol:
Вынимай на раслабоне!

Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 26 тра, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 22.12.16
Подякував: 204 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 00:43

  vitaliian написав:инвесторы с полным игнором риска это клиенты казино, форекса и криптовалют. И согласитесь 12% ГОДОВЫХ овгз не тот проффит который бы мог их заинтересовать.
Я немного знаком с форексом там столько приносит очень спокойная стратегия за месяц. Вот там ноль гарантий и инвесторы должны быть готовы спустить всё. Для наших реалий 12-17% годовых это очень умеренная плата за риски (рисков конечно больше), то есть присутствует доверие, возможно инвесторы вкурсе кухни нбу или даже влияют на курс валют (поскольку мы от них зависим а не они от нас), то есть они верят в адекватность и предсказуемость валютного регулирования. Если это доверие потерять то для нас резко вырастет стоимость заимов, умеренные инвесторы уйдут, на их место придут те кто готов рисковать но не за 17%. Поэтому в интересах НБУ не допускать безвозвратных девальваций, в результате имеем колебания с амплитудой в 10% которые можно понимать как стратегию "и вашим и нашим", в идеале амплитуда колебаний должна расти чтобы при помощи эмиссии давать рынку нужную ликвидность, а инвестору возможность заработать не только % ставку но и на курсовой разнице. Пока что ситуация не выходила из под контроля что дает легкий оптимизм что при помощи колебаний можно избежать кратной девальвации.


И опять не соглашусь :) В условиях, когда за безрисковое хранение денег платишь ты, а не тебе, 10-12% доходности на капитал - это высокорисковая инвестиция без гарантий. Мы итак как суверен платим самые высокие в мире проценты.

Поэтому даже если на части наших бумаг кто-то проиграет, это не приведет к удорожанию долга. Тем более, когда рынки заливает триллионами ликвидности.

Да и "проигрыш" - это большая натяжка. При запуске разумного количественного смягчения, который я бы приветствовал, скорость ослабления гривны не превышала бы скорость прироста стоимости ОВГЗ на вторичке (все-таки 1% в месяц - это до-фи-га) в средне-длинном периоде.

А вот отсрочка мягкой девальвации - это, наоборот, часовая бомба, которая рано, или поздно взорвется. В этом случае потеряют все "честные" экономические субъекты - и иностранные инвестора, и государственный бюджет, и население. В выигрыше же будут только инсайдеры НБУ!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 02.05.18
Подякував: 986 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 06:47

  Rain R написав:Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150 8) , зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати))))))
З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року

Друже, и Вы с такими знаниями молчали до сих пор?!!
Прошу Вас, пишите чаще! Тема сельского хозяйства сейчас - одна из топовых при анализе и планировании на валютном рынке, а серьезных аналитиков по этой теме - нет.
Qwerty пишет тоже не так часто, как хотелось бы, приходится ловить каждое слово.
И спасибо огромное от всех читающих Вас.
Искатель
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 06:51

  Moneta написав:Эрик сказал, что зарубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.

Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.

Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.

Все правильно сказали.
1. Нерезов тут не будет. Точка.
2. До августа дотянем.
И... личная просьба: не надо весь мусор тянуть со "Страны", особенно их валютные обзоры, высосанные из пальца. Там никакого реального отношения к событиям на межбанке нет, поверьте.
Искатель
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тем временем курс почти под копирку 2019г
а значит к 31.12.2020 курс па23
Yuri_61
 
Повідомлень: 1992
З нами з: 30.09.15
Подякував: 220 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:28

За даними Державної казначейської служби України (ДКСУ), дефіцит держбюджету за січень-квітень становив 24,3 млрд грн (згідно з законом, за весь 2020 рік дефіцит має не перевищити 298,4 млрд грн).

Внутрішні держзапозичення становили 73,8 млрд грн, зовнішні - 35,3 млрд грн (сукупно - 109,1 млрд грн).

При цьому обсяг погашень за внутрішнім держборгом становив 63 млрд грн, за зовнішнім - 8,3 млрд грн, а на обслуговування держборгу (сплату відсотків) було спрямовано ще 41,1 млрд грн (сукупно - 112,4 млрд грн).

Доходи держбюджету за перші чотири місяці 2020 року - 314,85 млрд грн, видатки - 340,1 млрд грн.

Доходи зведеного бюджету (з урахуванням місцевих бюджетів) у вказаний період склали 403,8 млрд грн, видатки - 415,4 млрд грн, дефіцит - 10,7 млрд грн.
jump
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:33

Ранок. Вікно. Збереглися вчорашні курси 26,75 / 26,95
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 250
З нами з: 08.09.19
Подякував: 257 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5524552555265527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, varlo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1894, 1895, 1896
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18957 2321815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 02:55
spacemachine
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
423 88590
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:16
Ukrainian
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6964 1561412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86073)
26.05.2020 09:36
EximBonus Bot (1482)
26.05.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.