Народ - а вам не здається . що всі оці намагання щось визначити на майбутнє дуже схоже на прогнози погоди . Інколи дехто щось вгадує - але , наприклад , останнім часом правильний прогноз навіть на 3 дні - вже проблема ... От є сусідня гілка про Аргентину - чомусь вона дуже мало кого цікавить . А з моєї точки зору у нас дуже багато спільного - набагато більше , ніж з сусідньою Польщею ... Але якісь аналогії ніхто не розглядає ...
vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.
Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...
А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ?
vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.
Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...
А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ?
Конечно, можно. Но спекулянту это будет не выгодно, особенно при шухере. Ведь любой банк кредит дает не бесплатно, это раз. Залоговое имущество банк обычно оценивает излишне трезво (поэтому ОВГЗ придется банку в залог оставить неразумно много для обеспечения кредита), это два. Спекулянт приходит лишь с одной целью - заработать самому и свалить, а не дать заработать кому-то, это три.
Цены ОВГЗ на вторичке при отсутствии шухера всегда менее выгодны, чем при покупке их же при первичном размещении. Однако при шухере (массовом бегстве из ОВГЗ) все станет наоборот.
Послухавши декого прес-конференцію ->>>>> я за курс спокійний Так що й надалі буду перекладати депокотлетки на депостовпці до осені-зими(під 17,5-18,5%) Одне прикро, новобуди у місті Лева в гривні за 5міс - подорожчали на 2-3-4тис.грн/м2
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Moneta написав:Эрик сказал, что за рубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.
Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.
Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.
Никакие правительства не обеспечивают доходности для спекулянтов априори. Эрик загонщик, говорящая голова, не более.
К примеру можно возразить касательно эриковских 12%, под которые, по его мнению, покупать гривневые ОВГЗ не будут. Курсы иностранных валют величины не постоянные. Спекулянты иностранные, которые УЖЕ ЗАШЛИ в Украину, к этому привыкли с детства. Поэтому они понимают, что если сейчас доллар дорогой в Украине, то надо просто подождать пока он снизится. Время ожидания можно вполне использовать для вложения уже имеющейся у них гривны (от прошлых операций с ОВГЗ) в те же самые надежнейшие ОВГЗ под 12%. 12% для капитала это даже в гривнах очень высокая доходность, тем более она не подлежит налогообложению и гарантируется государством. А через год-два доллар к гривне вполне может и снизиться. Тогда спекулянт купит доллары за гривну и выведет свой капитал в валюте из Украины, получив доходность на него от 12 до 30% годовых. А это хлеб не с маслом, это хлеб с черной икрой для иностранных спекулянтов, привыкших к обычной 3-6%-й доходности на свои капиталы с рисками вообще получить убытки.
Думаю, что именно этим руководствуется правительство, формируя процент доходности гривневых ОВГЗ на сегодня.