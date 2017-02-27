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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5525552655275528

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 351
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ - а вам не здається . що всі оці намагання щось визначити на майбутнє дуже схоже на прогнози погоди . Інколи дехто щось вгадує - але , наприклад , останнім часом правильний прогноз навіть на 3 дні - вже проблема ...
От є сусідня гілка про Аргентину - чомусь вона дуже мало кого цікавить . А з моєї точки зору у нас дуже багато спільного - набагато більше , ніж з сусідньою Польщею ... Але якісь аналогії ніхто не розглядає ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:50

Утренние курсы, 9-40:

Харьков 26.88 - 26.89. Разнообразие курсов,
диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.85..26.88 - 26.89..26.95 (ПОВ, опт)

Сумы 26.85 - 26.95
Полтава 26.85 - 26.93

Вчера утром: Харьков 26.86 - 26.90, Сумы 26.80 - 26.95, Полтава 26.80 - 26.95
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:09

  Искатель написав:
  vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.


Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...


А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:13

  Yuri_61 написав:тем временем курс почти под копирку 2019г
а значит к 31.12.2020 курс па23

вирус и рецессия тоже видимо "под копирку" :D
koder
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:36

  Amid написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.


Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...


А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ?

Конечно, можно. Но спекулянту это будет не выгодно, особенно при шухере. Ведь любой банк кредит дает не бесплатно, это раз. Залоговое имущество банк обычно оценивает излишне трезво (поэтому ОВГЗ придется банку в залог оставить неразумно много для обеспечения кредита), это два. Спекулянт приходит лишь с одной целью - заработать самому и свалить, а не дать заработать кому-то, это три.

Цены ОВГЗ на вторичке при отсутствии шухера всегда менее выгодны, чем при покупке их же при первичном размещении. Однако при шухере (массовом бегстве из ОВГЗ) все станет наоборот.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Послухавши декого ;) прес-конференцію ->>>>> я за курс спокійний :D
Так що й надалі буду перекладати депокотлетки на депостовпці до осені-зими(під 17,5-18,5%)
Одне прикро, новобуди у місті Лева в гривні за 5міс - подорожчали на 2-3-4тис.грн/м2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:57

  Moneta написав:Эрик сказал, что за рубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.

Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.

Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.


Никакие правительства не обеспечивают доходности для спекулянтов априори. Эрик загонщик, говорящая голова, не более.

К примеру можно возразить касательно эриковских 12%, под которые, по его мнению, покупать гривневые ОВГЗ не будут. Курсы иностранных валют величины не постоянные. Спекулянты иностранные, которые УЖЕ ЗАШЛИ в Украину, к этому привыкли с детства. Поэтому они понимают, что если сейчас доллар дорогой в Украине, то надо просто подождать пока он снизится. Время ожидания можно вполне использовать для вложения уже имеющейся у них гривны (от прошлых операций с ОВГЗ) в те же самые надежнейшие ОВГЗ под 12%. 12% для капитала это даже в гривнах очень высокая доходность, тем более она не подлежит налогообложению и гарантируется государством. А через год-два доллар к гривне вполне может и снизиться. Тогда спекулянт купит доллары за гривну и выведет свой капитал в валюте из Украины, получив доходность на него от 12 до 30% годовых. А это хлеб не с маслом, это хлеб с черной икрой для иностранных спекулянтов, привыкших к обычной 3-6%-й доходности на свои капиталы с рисками вообще получить убытки.

Думаю, что именно этим руководствуется правительство, формируя процент доходности гривневых ОВГЗ на сегодня.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:07

Нерезы продают , банки покупают.

Сегодня размещение 3,6,9 и 12 мес гривна.
3 и 6 мес с лимитом по 500 млн


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Живите своим умом!
zzzzzz
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