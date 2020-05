Додано: Вів 26 тра, 2020 12:32

Amid написав: Искатель написав: vitaliian написав: если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно. если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.



Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки... Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...



А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ? А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ?

так і було, тільки не банкам, а НБУ, а Фонду грабування дірка, а вкладчикам дуля так і було, тільки не банкам, а НБУ, а Фонду грабування дірка, а вкладчикам дуля

