vitaliian написав:если нерезы решат все сразу выйти - кратный девал неизбежен, в девале не заинтересован никто поэтому объем выхода и курс могут быть предметом обсуждения, под желающих могут давать рефинанс и выпускать их дозированно.
Если нерезы решат все сразу выйти... им еще надо будет найти тех, кто у них купит эти ОВГЗ. Даже если они начнут отдавать их ниже первички... на это нужны желающие. Сейчас на первичке идут 3,6 и немного 9,12 месяцев. А на руках есть и 4х летки. Кто их возьмет? Вот в том-то и вопрос. Никуда они быстро не денутся с подводной лодки...
А нельзя взять кредит под залог ОВГЗ, купить валюту и свалить, а банкам оставить залоговые ОВГЗ?
так і було, тільки не банкам, а НБУ, а Фонду грабування дірка, а вкладчикам дуля
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
есть ли хоть какие то предпосылки приближающейся кратной девальвации гривны? Или Долярчики могут и дальше продолжать шиковать на гривнстовпчиках?
о мировом кризисе не говорите - это просто фейк все биржи давно отыграли упущенное, это была обычная коррекция за несколько лет непрерывного подъёма биржевых индексов про короновирус тоже не пишите какие факторы обесценивания гривны есть или их нет?
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,02352(-0,0454). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 2,352 копійки за добу. Це майже вдвічі повільніше про те як падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0077(+ 0,0070). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,77 копійки за добу. Тут підросли на 10 відсотків.
Повні оберти МБ за тиждень 1649,1731(1032,8459) млн. долярів. Робочий тиждень повний і більший на добу від попереднього. Середні оберти за тиждень склали 329,83(258,21) млн.дол. Виросли. Хоча вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 377,82(380,46) млн. грн., які знову таки трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Оберти підросли, бізнес потихеньку виходить з карантину, та на те, на черзі літній провал ділової активності.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8897(26,5162) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,8252(25,7865) грн./дол. і це на 1,06(0,73) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 4.12(2.83) відсотка. Це не погано
Доляр по року перекуплено на 1,06 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, не дивлячись на те, що курс повернувся у зону веснянно-літнього комфорту останніх 3 років.
Прийшов час Вангувати! Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус: - лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік); - логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки); - параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки); - гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки); - кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,8227(25,8058) грн./дол.(кубічний вус) до 25,8516(25,8517) грн./дол. (лінійний вус). Повна розбіжність складає 2.89(4.59) копійки./дол. що є меньше за 0,1 відсотка. Та поточне значення курсу НБУ більше середньозваженного за рік і на тижні ні за що не піде нижче. Тому нижньє значення коридору не може бути нижче поточного середньозваженого за рік! Допустимо що коридор визначать гіперболічний вус (25,8505), та лінійний вус (25,8516). Отакої, коридор всього 0,11 копійки.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,8252 грн./дол. попало майже в середину означеного тижнем раніше діапазону.
Лінійний вус на прикінець року знову наблизився до 2018. Логаріфм вийшов майже точнісінько на 2017 рік. Гіпербола також наблизилась до 2017 року. І, цікавина, - параболічний вус розповзся по всьому діапазону даних, та на кінець року близько підійшов до 2016 і 2019 років.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6379(26,6971) грн./$. Воно впало і це восьмий тиждень поспіль! Хоча і величина самого падіння впала.
ПРОТЕ BID НА ГОТІВЦІ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ. Як на мене, час ловити момент!!!
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6379 грн./дол.!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Yuri_61 написав:есть ли хоть какие то предпосылки приближающейся кратной девальвации гривны? Или Долярчики могут и дальше продолжать шиковать на гривнстовпчиках?
о мировом кризисе не говорите - это просто фейк все биржи давно отыграли упущенное, это была обычная коррекция за несколько лет непрерывного подъёма биржевых индексов про короновирус тоже не пишите какие факторы обесценивания гривны есть или их нет?
Слепой не увидит,глухой не услышит,тупой не поймёт.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,02352(-0,0454). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 2,352 копійки за добу. Це майже вдвічі повільніше про те як падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0077(+ 0,0070). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,77 копійки за добу. Тут підросли на 10 відсотків.
Повні оберти МБ за тиждень 1649,1731(1032,8459) млн. долярів. Робочий тиждень повний і більший на добу від попереднього. Середні оберти за тиждень склали 329,83(258,21) млн.дол. Виросли. Хоча вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 377,82(380,46) млн. грн., які знову таки трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Оберти підросли, бізнес потихеньку виходить з карантину, та на те, на черзі літній провал ділової активності.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,8897(26,5162) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,8252(25,7865) грн./дол. і це на 1,06(0,73) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 4.12(2.83) відсотка. Це не погано
Доляр по року перекуплено на 1,06 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, не дивлячись на те, що курс повернувся у зону веснянно-літнього комфорту останніх 3 років.
Прийшов час Вангувати! Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус: - лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік); - логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки); - параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки); - гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки); - кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,8227(25,8058) грн./дол.(кубічний вус) до 25,8516(25,8517) грн./дол. (лінійний вус). Повна розбіжність складає 2.89(4.59) копійки./дол. що є меньше за 0,1 відсотка. Та поточне значення курсу НБУ більше середньозваженного за рік і на тижні ні за що не піде нижче. Тому нижньє значення коридору не може бути нижче поточного середньозваженого за рік! Допустимо що коридор визначать гіперболічний вус (25,8505), та лінійний вус (25,8516). Отакої, коридор всього 0,11 копійки.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,8252 грн./дол. попало майже в середину означеного тижнем раніше діапазону.
Лінійний вус на прикінець року знову наблизився до 2018. Логаріфм вийшов майже точнісінько на 2017 рік. Гіпербола також наблизилась до 2017 року. І, цікавина, - параболічний вус розповзся по всьому діапазону даних, та на кінець року близько підійшов до 2016 і 2019 років.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6379(26,6971) грн./$. Воно впало і це восьмий тиждень поспіль! Хоча і величина самого падіння впала.
ПРОТЕ BID НА ГОТІВЦІ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ. Як на мене, час ловити момент!!!
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6379 грн./дол.!
Yuri_61 написав:есть ли хоть какие то предпосылки приближающейся кратной девальвации гривны? Или Долярчики могут и дальше продолжать шиковать на гривнстовпчиках?
о мировом кризисе не говорите - это просто фейк все биржи давно отыграли упущенное, это была обычная коррекция за несколько лет непрерывного подъёма биржевых индексов про короновирус тоже не пишите какие факторы обесценивания гривны есть или их нет?
Безработица в США 20% - это тоже фейк? Падение ВВП США на 4,8% и Еврозоны на 3.8% в 1-м кв. 2020-го - тоже фейк?
Что-то я не припоминаю подобного во время предыдущей коррекции биржевых индексов осенью 2018-го! Справочно - тогда безработица в США составила 3,9% с трендом на уменьшение, экономика США выросла на 1.1%, а экономика Еврозоны - на 1.2%...
Дуже НЕ хочу образити автора довгої і вумної писанини, але... Але, невже, не можна в кінці написати підсумок, накшталт: - в червні очікуємо курс хх,хх - в липні - хх,хх - в серпні.... - і т. д. до кінця року? І всім було б щастя Мяу
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!