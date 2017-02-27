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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:46
abc111 написав:
...ставки падают, курс чуть падает, жди скачка доллара
Народная мудрость .
Ну на самом деле никакой такой закономерности нет, но надеюсь скачек таки будет в ближайшие дни) Надо максимальный курс на пятницу, а потом можно сворачивать стрижку оленей
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:56
buratinyo написав: Moneta написав:Эрик сказал
, что за рубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать
.
Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.
Никакие правительства не обеспечивают доходности для спекулянтов априори. Эрик загонщик, говорящая голова, не более.
К примеру можно возразить касательно эриковских 12%, под которые, по его мнению, покупать гривневые ОВГЗ не будут. Курсы иностранных валют величины не постоянные. Спекулянты иностранные, которые УЖЕ ЗАШЛИ в Украину, к этому привыкли с детства. Поэтому они понимают, что если сейчас доллар дорогой в Украине, то надо просто подождать пока он снизится. Время ожидания можно вполне использовать для вложения уже имеющейся у них гривны (от прошлых операций с ОВГЗ) в те же самые надежнейшие ОВГЗ под 12%. 12% для капитала это даже в гривнах очень высокая доходность, тем более она не подлежит налогообложению и гарантируется государством. А через год-два доллар к гривне вполне может и снизиться. Тогда спекулянт купит доллары за гривну и выведет свой капитал в валюте из Украины, получив доходность на него от 12 до 30% годовых. А это хлеб не с маслом, это хлеб с черной икрой для иностранных спекулянтов, привыкших к обычной 3-6%-й доходности на свои капиталы с рисками вообще получить убытки.
Думаю, что именно этим руководствуется правительство, формируя процент доходности гривневых ОВГЗ на сегодня.
Под тем,что Эрик загонщик подписываюсь 100%.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:16
Yuri_61 написав:
есть ли хоть какие то предпосылки приближающейся кратной девальвации гривны?
Или Долярчики могут и дальше продолжать шиковать на гривнстовпчиках?
о мировом кризисе не говорите - это просто фейк
все биржи давно отыграли упущенное, это была обычная коррекция за несколько лет непрерывного подъёма биржевых индексов
про короновирус тоже не пишите
какие факторы обесценивания гривны есть или их нет?
Да мировой кризис ещё и не жахнул,как следует.Не фейк это,а лишь первый чих.Вот когда временное снижение потребления станет постоянным и весь мир,а не только Япония уйдет в затяжную дефляционную спираль и это по сути при нулевых-то ставках и включенных печатных станках,при упавшем спросе и,соответственно,перепроизводстве товаров и услуг, ведь производство,которое до карантина было нормой, теперь становится избыточным-вот тогда-то мы и увидим кризис с сокрушительным падением цен на акции и рисковые активы, недвигу,масштабную безработицу,как следствие социальные и политические траблы.Вот это будет да.Украину криза не минет,гг.Металлургия уже по стали к апрелю 2019 г.на 31% упала,год засушливый, урожай хреновый,бюджет капут,президент зелёный-вангую,шо свой армагедец мы осенью-зимой получим.
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