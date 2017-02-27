buratinyo написав:

Moneta написав: Эрик сказал , что за рубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.



Или правительство обеспечит прошлогодние 30% доходности через игры с курсом или на иностранцев можно не рассчитывать.



Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны. , что за рубежом прекрасно осознают положение Украины, и при евробондах под 12% никто грновгз покупать не станет под теже 12%.Ну и август-сентябрь это пиковые месяцы по рискам для гривны.

Никакие правительства не обеспечивают доходности для спекулянтов априори. Эрик загонщик, говорящая голова, не более.К примеру можно возразить касательно эриковских 12%, под которые, по его мнению, покупать гривневые ОВГЗ не будут. Курсы иностранных валют величины не постоянные. Спекулянты иностранные, которые УЖЕ ЗАШЛИ в Украину, к этому привыкли с детства. Поэтому они понимают, что если сейчас доллар дорогой в Украине, то надо просто подождать пока он снизится. Время ожидания можно вполне использовать для вложения уже имеющейся у них гривны (от прошлых операций с ОВГЗ) в те же самые надежнейшие ОВГЗ под 12%. 12% для капитала это даже в гривнах очень высокая доходность, тем более она не подлежит налогообложению и гарантируется государством. А через год-два доллар к гривне вполне может и снизиться. Тогда спекулянт купит доллары за гривну и выведет свой капитал в валюте из Украины, получив доходность на него от 12 до 30% годовых. А это хлеб не с маслом, это хлеб с черной икрой для иностранных спекулянтов, привыкших к обычной 3-6%-й доходности на свои капиталы с рисками вообще получить убытки.Думаю, что именно этим руководствуется правительство, формируя процент доходности гривневых ОВГЗ на сегодня.