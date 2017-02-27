Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................26.05.2020...............27.05.2020 дата розрахунку...............25.05.2020...............26.05.2020 Євро..................................29,3157.....................29,5084 Долар США.......................26,8742.....................26,9029 После полудня доллар прибавил еще чуть более копейки. Открылись симметричным расширением спреда по полкопейки в каждую сторону. Наскоро хлебнув кофе, сузили сверху спред на копейку до рабочих 2 копеек. Около 11 подросли на 2 копейки. Через полчаса расширили спред вверх на полкопейки, что совершенно не типично для этого времени. Впрочем, после ТОМного понедельника чудеса могут случаться еще пару дней. Около полудня выросли на 2 копейки, сузившись до привычных 2 копеек. Перед обедом прибавили еще 2 копейки. После обеда рынок стал спокойнее, выросли на копейку и надолго остановились. Судя по разнице в динамике котровок и средневзвешенного, активная фаза торгов завершилась достаточно рано. Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9500. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.4748 (+13) +43 2018 - 26.1495 (+4) +76
2017 - 26.3454 (+7) 2016 - 25.1000 (-1) Несмотря на совершенно уникальную ситуацию в мировой экономике, нынешняя курсовая динамика пытается повторять тенденции последних лет. Похоже, самым сильным курсообразующим фактором является выходной последний понедельник мая в США.
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила 500 тисяч осіб – Держслужба зайнятості
Станом на 26 травня кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 506 тисяч осіб, за минулий тиждень зареєстровано 19,6 тисяч безробітних.
Про це свідчать дані Держслужби зайнятості, передає "Інтерфакс-Україна".
"За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тисяч осіб, то за останній тиждень - від 3 до 4 тисяч", - заявили у службі у відповідь на запит видання.
Підкреслюється, що з 12 березня (початок карантину) зареєструвалось 236 тисяч безробітних - майже у 2 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
15-55: Харьков 26.95 - 27.02 (утром 26.88 - 26.89). Как и утром наблюдается разнообразие наличного курса доллара. Большинство цен, покупка-продажа: 26.95 - 27.02..27.05 (опт). Единичные ПОВ светит курс продажи 27.10.
В Сумах курс продажи до 11 часов утра опускался (но очень ненадолго) до 26.90 грн. за доллар.
Moneta написав:40 грн за доллар - это 300$ средняя зарплата, украинцы так со времен кучмы живут, ничего нового. даже 50 не будет катастрофой - в 2015 было гораздо круче. главное чтобы работа была, а не так как сейчас, пожертвовали экономикой ради успешной фиксации спекулянтов.
Жить в г уже само по себе катастрофа. Если в столице работу еще можно назвать таковой, то при не меньших ценах и тарифах по регионам это уже благотворительность. К этому примешивается текущая невнятность с медициной, образованием. Учебный год сживали и выплюнули, ВУЗы в нашем регионе вообще на карантине и ожидать нормального набора не приходится. Отсюда же растут ноги, что родители уже задумываются, а не стоит ли выехать и устраивать чадо в школы за границей и закончивших там же по возможности. Отток населения будет увеличиваться, анонсированное повышение тарифов придаст этой силе новый движ. Одно цепляет за другое, но ничего нового для стабилизации ситуации кроме уже поделенного но не полученного транша, выщипывания по карманам карантинного пересичного и игры на курсе не придумали. Но это все уже не работает в нужной для кукловодов мере.
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