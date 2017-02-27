Додано: Вів 26 тра, 2020 17:10

Moneta написав: 40 грн за доллар - это 300$ средняя зарплата, украинцы так со времен кучмы живут, ничего нового. даже 50 не будет катастрофой - в 2015 было гораздо круче. главное чтобы работа была, а не так как сейчас, пожертвовали экономикой ради успешной фиксации спекулянтов. 40 грн за доллар - это 300$ средняя зарплата, украинцы так со времен кучмы живут, ничего нового. даже 50 не будет катастрофой - в 2015 было гораздо круче. главное чтобы работа была, а не так как сейчас, пожертвовали экономикой ради успешной фиксации спекулянтов.

Жить в г уже само по себе катастрофа. Если в столице работу еще можно назвать таковой, то при не меньших ценах и тарифах по регионам это уже благотворительность. К этому примешивается текущая невнятность с медициной, образованием. Учебный год сживали и выплюнули, ВУЗы в нашем регионе вообще на карантине и ожидать нормального набора не приходится. Отсюда же растут ноги, что родители уже задумываются, а не стоит ли выехать и устраивать чадо в школы за границей и закончивших там же по возможности. Отток населения будет увеличиваться, анонсированное повышение тарифов придаст этой силе новый движ. Одно цепляет за другое, но ничего нового для стабилизации ситуации кроме уже поделенного но не полученного транша, выщипывания по карманам карантинного пересичного и игры на курсе не придумали. Но это все уже не работает в нужной для кукловодов мере.