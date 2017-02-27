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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5530553155325533>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 351
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:44

Виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше ніж попереднього року, проте достатньо аби задовольнити потреби українців.

Про це повідомляється у прогнозі "Укрцукру".

"Враховуючи скорочення посівних площ і погодні умови, які можуть суттєво вплинути на врожайність, оскільки уже зараз відомо, що пилові бурі пошкодили частину посівів в Тернопільській, Харківській і Кіровоградській областях, а центральні регіони страждають від впливу шкідників, виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т.

Це більш ніж на 15% менше ніж попереднього року, проте це в повному обсязі може покрити потребу внутрішнього ринку", - пояснює аналітик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.

Вплив аномальних погодних умов на стан посівів відзначають аграрії Житомирщини.

"Ми посіяли 5400 га цукрового буряку. Посівну розпочали 29 березня і за 7 днів успішно її завершили. Буряки вдало зійшли, посіви були в чудовому стані, а вже на початку травня пилові бурі видули 3300 га.

Всю площу пересіяли знову цукровими буряками, але два тижні тому бурі знову знищили 700 га посівів", - розповів керівник сировинного підрозділу Новомиргородського цукрового заводу Антон Ніколюк.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:44

  vovakwasov написав:
  s0v7a написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 036 956 545,26 грн.

Балуваний МінФін! Заявок було в 4 рази більше :!:


дякую за гарні новини...для гривні :)

Если план по ОВГЗ 550 млрд.,то выполнят за 10 лет размещений.А так все хорошо.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:50

  vovakwasov написав:
  s0v7a написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 036 956 545,26 грн.

Балуваний МінФін! Заявок було в 4 рази більше :!:


дякую за гарні новини...для гривні :)



Вітаю vovakwasov.
Я там ще додав :(

Ще сьогодні ПДВ налили 2 386,6 млн гривень.

Сьогодні ж відсотків по ОВДП 261 008 826,80 грн.

Завтра відсотків по ОВДП 2 196 143 686,20 грн.

В ОВДП не пішли, то куди???

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:55

  s0v7a написав:
  vovakwasov написав:
  s0v7a написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 036 956 545,26 грн.

Балуваний МінФін! Заявок було в 4 рази більше :!:


дякую за гарні новини...для гривні :)



Вітаю vovakwasov.
Я там ще додав :(

Ще сьогодні ПДВ налили 2 386,6 млн гривень.

Сьогодні ж відсотків по ОВДП 261 008 826,80 грн.

Завтра відсотків по ОВДП 2 196 143 686,20 грн.

В ОВДП не пішли, то куди???

ВО

Хай щастить!
На свои кровные никто в ОВГЗ вкладываться не желает.То ли дело нальют Укрэксиму для строительства дорог или Ощаду, для покраски облаков, рефинанс ярдов 20.Другое дело.Что бы ты тут не базикал,а все будет именно так.И ты это знаешь.Только стесняешься.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:57

  Дед Мороз написав:
  vovakwasov написав:
  s0v7a написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 036 956 545,26 грн.

Балуваний МінФін! Заявок було в 4 рази більше :!:


дякую за гарні новини...для гривні :)

Если план по ОВГЗ 550 млрд.,то выполнят за 10 лет размещений.А так все хорошо.


ну, як би до квітня включно, все йшло майже по плану :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:59

vovakwasov Свежий план ещё не подвезли.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:02

  s0v7a написав:
  vovakwasov написав:
  s0v7a написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 036 956 545,26 грн.

Балуваний МінФін! Заявок було в 4 рази більше :!:


дякую за гарні новини...для гривні :)



Вітаю vovakwasov.
Я там ще додав :(

Ще сьогодні ПДВ налили 2 386,6 млн гривень.

Сьогодні ж відсотків по ОВДП 261 008 826,80 грн.

Завтра відсотків по ОВДП 2 196 143 686,20 грн.

В ОВДП не пішли, то куди???

ВО

Хай щастить!


завтра подивимося, як це вплине на валютний ринок :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:04

  ruvex написав:
  Moneta написав:40 грн за доллар - это 300$ средняя зарплата, украинцы так со времен кучмы живут, ничего нового. даже 50 не будет катастрофой - в 2015 было гораздо круче. главное чтобы работа была, а не так как сейчас, пожертвовали экономикой ради успешной фиксации спекулянтов.

Жить в г уже само по себе катастрофа. Если в столице работу еще можно назвать таковой, то при не меньших ценах и тарифах по регионам это уже благотворительность. К этому примешивается текущая невнятность с медициной, образованием. Учебный год сживали и выплюнули, ВУЗы в нашем регионе вообще на карантине и ожидать нормального набора не приходится. Отсюда же растут ноги, что родители уже задумываются, а не стоит ли выехать и устраивать чадо в школы за границей и закончивших там же по возможности. Отток населения будет увеличиваться, анонсированное повышение тарифов придаст этой силе новый движ. Одно цепляет за другое, но ничего нового для стабилизации ситуации кроме уже поделенного но не полученного транша, выщипывания по карманам карантинного пересичного и игры на курсе не придумали. Но это все уже не работает в нужной для кукловодов мере.

Корова здыхает...
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:04

Кстати,если взять первые две буквы фамилии нашего премьера и последнии три, то все происходящее в стране становится понятным и даже занятным.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:09

  vovakwasov написав:
  сірий написав:СХОЖЕ, КУРС ДОМКРАТОМ ПІДНІМАЮТЬ!!!


ціль? 28? 29?

А Х.его З :mrgreen:
ПРИЦІЛ ЗБИВСЯ
сірий
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