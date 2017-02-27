Виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше ніж попереднього року, проте достатньо аби задовольнити потреби українців.
Про це повідомляється у прогнозі "Укрцукру".
"Враховуючи скорочення посівних площ і погодні умови, які можуть суттєво вплинути на врожайність, оскільки уже зараз відомо, що пилові бурі пошкодили частину посівів в Тернопільській, Харківській і Кіровоградській областях, а центральні регіони страждають від впливу шкідників, виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т.
Це більш ніж на 15% менше ніж попереднього року, проте це в повному обсязі може покрити потребу внутрішнього ринку", - пояснює аналітик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин.
Вплив аномальних погодних умов на стан посівів відзначають аграрії Житомирщини.
"Ми посіяли 5400 га цукрового буряку. Посівну розпочали 29 березня і за 7 днів успішно її завершили. Буряки вдало зійшли, посіви були в чудовому стані, а вже на початку травня пилові бурі видули 3300 га.
Всю площу пересіяли знову цукровими буряками, але два тижні тому бурі знову знищили 700 га посівів", - розповів керівник сировинного підрозділу Новомиргородського цукрового заводу Антон Ніколюк.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
На свои кровные никто в ОВГЗ вкладываться не желает.То ли дело нальют Укрэксиму для строительства дорог или Ощаду, для покраски облаков, рефинанс ярдов 20.Другое дело.Что бы ты тут не базикал,а все будет именно так.И ты это знаешь.Только стесняешься.
Moneta написав:40 грн за доллар - это 300$ средняя зарплата, украинцы так со времен кучмы живут, ничего нового. даже 50 не будет катастрофой - в 2015 было гораздо круче. главное чтобы работа была, а не так как сейчас, пожертвовали экономикой ради успешной фиксации спекулянтов.
Жить в г уже само по себе катастрофа. Если в столице работу еще можно назвать таковой, то при не меньших ценах и тарифах по регионам это уже благотворительность. К этому примешивается текущая невнятность с медициной, образованием. Учебный год сживали и выплюнули, ВУЗы в нашем регионе вообще на карантине и ожидать нормального набора не приходится. Отсюда же растут ноги, что родители уже задумываются, а не стоит ли выехать и устраивать чадо в школы за границей и закончивших там же по возможности. Отток населения будет увеличиваться, анонсированное повышение тарифов придаст этой силе новый движ. Одно цепляет за другое, но ничего нового для стабилизации ситуации кроме уже поделенного но не полученного транша, выщипывания по карманам карантинного пересичного и игры на курсе не придумали. Но это все уже не работает в нужной для кукловодов мере.