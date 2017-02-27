Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27

Puente написав: Народ - а вам не здається . що всі оці намагання щось визначити на майбутнє дуже схоже на прогнози погоди . Інколи дехто щось вгадує - але , наприклад , останнім часом правильний прогноз навіть на 3 дні - вже проблема ...

От є сусідня гілка про Аргентину - чомусь вона дуже мало кого цікавить . А з моєї точки зору у нас дуже багато спільного - набагато більше , ніж з сусідньою Польщею ... Але якісь аналогії ніхто не розглядає ... Народ - а вам не здається . що всі оці намагання щось визначити на майбутнє дуже схоже на прогнози погоди . Інколи дехто щось вгадує - але , наприклад , останнім часом правильний прогноз навіть на 3 дні - вже проблема ...От є сусідня гілка про Аргентину - чомусь вона дуже мало кого цікавить . А з моєї точки зору у нас дуже багато спільного - набагато більше , ніж з сусідньою Польщею ... Але якісь аналогії ніхто не розглядає ...

Есть понятие фундамента,когда надвигается буря,то не важно когда вас накроет,через час или 3 часа,просто нельзя избежать неизбежного и реальность отрицать.А вы говорите "хреновенькие вы прогнозисты",говорили бомбанёт,а оно ещё не накрыло с головой,это не значит что мы не правы,просто вы дальше своего носа не видите(((Точно так же было и в 2012-м,уже тогда курс должен был сорваться с отметки 8 полететь.Но его упорно держали и натягивали пружину,а потом уже баба 200 с коричневым бароном подлили масла в огонь и получили даже более чем дефолтную девальвацию.Так вот,сейчас набирается в ванную комок проблем,когда сорвёт эту пробку\критическую массу никто не знает,захотят,будут держаться,но натянут пружину и потом бомбанёт ещё сильнее.Что у них там в голове не знает никто.Мы тут собрались поговорить о фундаменте,тут же адекватные форумчане,а не истерички,которые не имеют понятия о лагових змінних,мол если не будет курса 30 на этой неделе,то все пойду всем назло свои доллары сдам и оформлю под 8% годовых грндепо на 2 года.Так что не надо прикидываться шлангом,все всё должны понимать,куда идём и что получим,за исключением дипломнета(Алекса06).По курсу,думал сегодня припадём,а оно растёт,завтра будет интересные день,судя по логике,будем пробивать 27 на МБ.