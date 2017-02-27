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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5530553155325533

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 351
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27

  Puente написав:Народ - а вам не здається . що всі оці намагання щось визначити на майбутнє дуже схоже на прогнози погоди . Інколи дехто щось вгадує - але , наприклад , останнім часом правильний прогноз навіть на 3 дні - вже проблема ...
От є сусідня гілка про Аргентину - чомусь вона дуже мало кого цікавить . А з моєї точки зору у нас дуже багато спільного - набагато більше , ніж з сусідньою Польщею ... Але якісь аналогії ніхто не розглядає ...

Есть понятие фундамента,когда надвигается буря,то не важно когда вас накроет,через час или 3 часа,просто нельзя избежать неизбежного и реальность отрицать.

А вы говорите "хреновенькие вы прогнозисты",говорили бомбанёт,а оно ещё не накрыло с головой,это не значит что мы не правы,просто вы дальше своего носа не видите(((

Точно так же было и в 2012-м,уже тогда курс должен был сорваться с отметки 8 полететь.
Но его упорно держали и натягивали пружину,а потом уже баба 200 с коричневым бароном подлили масла в огонь и получили даже более чем дефолтную девальвацию.

Так вот,сейчас набирается в ванную комок проблем,когда сорвёт эту пробку\критическую массу никто не знает,захотят,будут держаться,но натянут пружину и потом бомбанёт ещё сильнее.
Что у них там в голове не знает никто.
Мы тут собрались поговорить о фундаменте,тут же адекватные форумчане,а не истерички,которые не имеют понятия о лагових змінних,мол если не будет курса 30 на этой неделе,то все пойду всем назло свои доллары сдам и оформлю под 8% годовых грндепо на 2 года.

Так что не надо прикидываться шлангом,все всё должны понимать,куда идём и что получим,за исключением дипломнета(Алекса06).

По курсу,думал сегодня припадём,а оно растёт,завтра будет интересные день,судя по логике,будем пробивать 27 на МБ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзі читаю деяких недоумків про "загонщиків". Невже ви справді вважаєте, що "алєні" спроможні робити курсову погоду на валютному ринку???
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:35

  alex10 написав:Друзі читаю деяких недоумків про "загонщиків". Невже ви справді вважаєте, що "алєні" спроможні робити курсову погоду на валютному ринку???


впевнений, що ні (адже біля обмінок пустота- "алєнів" нема) ...все відбувається на МБ
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38

  Electron написав:Киев
Доллар 26,82/26,92
Евро 29,10/29,23

К вечеру уверенно 26.95(97) на себя.
По евро 29.30 на себя.

Вот такие кульбитики.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:40

vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:41

  somilitark написав:Так что не надо прикидываться шлангом,все всё должны понимать,куда идём и что получим


куда идём понятно, но идём дорогой длинною и к тому времени как прийдём все может сильно поменяться :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:48

Согласно исследования, проведенного KPMG в 1-й половине мая, штат уже сократили (8%) и/или планируют сокращать дальше (21%) 29% работодателей. Желающих увеличивать штатное расписание нет.

При этом 35% работодателей планирует в ближайшие 2 месяца, или уже осуществило сокращение зарплат. Оставшиеся 65% планируют сохранить расходы на оплату труда - увеличить не планирует никто.

На время карантина половина работодателей сокращала зарплаты неуволенных сотрудников на 20-30%.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua ... /HR-UA.pdf

Зображення

PS: кому там кризиса не хватает? :lol:
zРадио
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