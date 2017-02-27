Puente написав:Народ - а вам не здається . що всі оці намагання щось визначити на майбутнє дуже схоже на прогнози погоди . Інколи дехто щось вгадує - але , наприклад , останнім часом правильний прогноз навіть на 3 дні - вже проблема ... От є сусідня гілка про Аргентину - чомусь вона дуже мало кого цікавить . А з моєї точки зору у нас дуже багато спільного - набагато більше , ніж з сусідньою Польщею ... Але якісь аналогії ніхто не розглядає ...
Есть понятие фундамента,когда надвигается буря,то не важно когда вас накроет,через час или 3 часа,просто нельзя избежать неизбежного и реальность отрицать.
А вы говорите "хреновенькие вы прогнозисты",говорили бомбанёт,а оно ещё не накрыло с головой,это не значит что мы не правы,просто вы дальше своего носа не видите(((
Точно так же было и в 2012-м,уже тогда курс должен был сорваться с отметки 8 полететь. Но его упорно держали и натягивали пружину,а потом уже баба 200 с коричневым бароном подлили масла в огонь и получили даже более чем дефолтную девальвацию.
Так вот,сейчас набирается в ванную комок проблем,когда сорвёт эту пробку\критическую массу никто не знает,захотят,будут держаться,но натянут пружину и потом бомбанёт ещё сильнее. Что у них там в голове не знает никто. Мы тут собрались поговорить о фундаменте,тут же адекватные форумчане,а не истерички,которые не имеют понятия о лагових змінних,мол если не будет курса 30 на этой неделе,то все пойду всем назло свои доллары сдам и оформлю под 8% годовых грндепо на 2 года.
Так что не надо прикидываться шлангом,все всё должны понимать,куда идём и что получим,за исключением дипломнета(Алекса06).
По курсу,думал сегодня припадём,а оно растёт,завтра будет интересные день,судя по логике,будем пробивать 27 на МБ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.