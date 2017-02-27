Додано: Вів 26 тра, 2020 22:44

Нацбанка снова не было на торгах, банки уже успели забыть о его покупках доллара. Зато там вовсю хозяйничал Ситибанк, который сегодня назвали главным скупщиком доллара. Казначеи рассказали, что он конвертировал в валюту гривну, вырученную от продажи старых портфелей ОВГЗ, которые сформировали нерезиденты.



Гривневый портфель ОВГЗ нерезидентов за 25-26 мая сократился сразу на 1,18 млрд грн - со 104,75 млрд грн до 103,57 млрд грн.



Возобновившиеся распродажи гривневых ОВГЗ нерезидентов стали одной из причин, по которой Минфин сегодня провел совсем небольшое размещение новых выпусков своих гособлигаций. Прогнозы не оправдались. Правительство привлекло от бумаг совсем мало - лишь 1,04 млрд, когда от них ждали повторения объемов предыдущих недель (10-21 млрд грн).





27 мая Минфин выплатит крупный купон (проценты) по старым ОВГЗ - на 1,6 млрд грн. А с учетом того, что 25-26 мая министерство выплатило процентов по другим бумагам на 575 млн грн, в итоге на финансовый рынок выльется крупная гривневая сумма - 2,2 млрд грн. Какая ее часть в гривне и останется, а какая будет пущена на покупку доллара - неизвестно. Но давление на курс гривны наверняка усилится.



Усиление давления будет особенно ощутимым с учетом сокращения валютных продаж. Ранее финансисты говорили о том, что меньше продавать доллара стали агропредприятия (закончившие посевную), но завтра сократить свои экспортные продажи могут еще и металлургические заводы. Поскольку сегодня вечером Госказначейство выплатило возмещений по НДС на 2,4 млрд грн, и, говорят, часть средств ушла сталеварам.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.