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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друзі читаю деяких недоумків про "загонщиків". Невже ви справді вважаєте, що "алєні" спроможні робити курсову погоду на валютному ринку???
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:35
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38
К вечеру уверенно 26.95(97) на себя.
По евро 29.30 на себя.
Вот такие кульбитики.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:41
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:48
Согласно исследования, проведенного KPMG в 1-й половине мая, штат уже сократили (8%) и/или планируют сокращать дальше (21%) 29% работодателей. Желающих увеличивать штатное расписание нет.
При этом 35% работодателей планирует в ближайшие 2 месяца, или уже осуществило сокращение зарплат. Оставшиеся 65% планируют сохранить расходы на оплату труда - увеличить не планирует никто.
На время карантина половина работодателей сокращала зарплаты неуволенных сотрудников на 20-30%.
PS: кому там кризиса не хватает?
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:06
Естественный отбор ...отрицательный!
Да куда уж понятней ... - туда же и курс ...
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:50
Да,к вечеру выросли вслед за межбанком.
26,95/27,00
29,30/29,40
27 на межбанке уровень, последнее время долго вокруг него крутились.
И для нбу не колебания, 5-6 копеек которые остались.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:53
И НБУ ничего не выкупает,Нафтогаз видимо ушёл с МБ и вдруг олени поняли,что не надо бежать за поездом дешевей,совпадение? но курс стал отскакивать.
Глянул на анализ ликвидности банков,на утро вчера корсчета 52,депосертификаты 123,итого 175 ярдов.Хотя в начале месяца доходило до 213.
Купили банки ОВГЗ,плюс видимо аграрии стали снимать со счетов кровные,так всегда в мае,но обычно падение ликвидности происходит раньше,но в этом году холодная погода тормозит всё,и посевную и стройки.
Сегодняшний аукцион по ОВГЗ говорит,что банки боятся резко снижать ликвидность,тем более мы не знаем разрез этих запасов,может у Привата 50 ярдов,а у средних и мелких кот наплакал.
Уже интереснее,а что там с возмещением НДС,в этом месяце вроде совсем мало налили,испугались со станка заливать?
Но рано или поздно придётся наливать,или потом как обычно ОВГЗ выпустим?(
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:44
Нацбанка снова не было на торгах, банки уже успели забыть о его покупках доллара. Зато там вовсю хозяйничал Ситибанк, который сегодня назвали главным скупщиком доллара. Казначеи рассказали, что он конвертировал в валюту гривну, вырученную от продажи старых портфелей ОВГЗ, которые сформировали нерезиденты.
Гривневый портфель ОВГЗ нерезидентов за 25-26 мая сократился сразу на 1,18 млрд грн - со 104,75 млрд грн до 103,57 млрд грн.
Возобновившиеся распродажи гривневых ОВГЗ нерезидентов стали одной из причин, по которой Минфин сегодня провел совсем небольшое размещение новых выпусков своих гособлигаций. Прогнозы не оправдались. Правительство привлекло от бумаг совсем мало - лишь 1,04 млрд, когда от них ждали повторения объемов предыдущих недель (10-21 млрд грн).
27 мая Минфин выплатит крупный купон (проценты) по старым ОВГЗ - на 1,6 млрд грн. А с учетом того, что 25-26 мая министерство выплатило процентов по другим бумагам на 575 млн грн, в итоге на финансовый рынок выльется крупная гривневая сумма - 2,2 млрд грн. Какая ее часть в гривне и останется, а какая будет пущена на покупку доллара - неизвестно. Но давление на курс гривны наверняка усилится.
Усиление давления будет особенно ощутимым с учетом сокращения валютных продаж. Ранее финансисты говорили о том, что меньше продавать доллара стали агропредприятия (закончившие посевную), но завтра сократить свои экспортные продажи могут еще и металлургические заводы. Поскольку сегодня вечером Госказначейство выплатило возмещений по НДС на 2,4 млрд грн, и, говорят, часть средств ушла сталеварам.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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