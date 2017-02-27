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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5530553155325533

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 351
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзі читаю деяких недоумків про "загонщиків". Невже ви справді вважаєте, що "алєні" спроможні робити курсову погоду на валютному ринку???
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:35

  alex10 написав:Друзі читаю деяких недоумків про "загонщиків". Невже ви справді вважаєте, що "алєні" спроможні робити курсову погоду на валютному ринку???


впевнений, що ні (адже біля обмінок пустота- "алєнів" нема) ...все відбувається на МБ
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:38

  Electron написав:Киев
Доллар 26,82/26,92
Евро 29,10/29,23

К вечеру уверенно 26.95(97) на себя.
По евро 29.30 на себя.

Вот такие кульбитики.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:40

vovakwasov
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75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:41

  somilitark написав:Так что не надо прикидываться шлангом,все всё должны понимать,куда идём и что получим


куда идём понятно, но идём дорогой длинною и к тому времени как прийдём все может сильно поменяться :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:48

Согласно исследования, проведенного KPMG в 1-й половине мая, штат уже сократили (8%) и/или планируют сокращать дальше (21%) 29% работодателей. Желающих увеличивать штатное расписание нет.

При этом 35% работодателей планирует в ближайшие 2 месяца, или уже осуществило сокращение зарплат. Оставшиеся 65% планируют сохранить расходы на оплату труда - увеличить не планирует никто.

На время карантина половина работодателей сокращала зарплаты неуволенных сотрудников на 20-30%.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua ... /HR-UA.pdf

Зображення

PS: кому там кризиса не хватает? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:50

  somilitark написав:
  Electron написав:Киев
Доллар 26,82/26,92
Евро 29,10/29,23

К вечеру уверенно 26.95(97) на себя.
По евро 29.30 на себя.

Вот такие кульбитики.


Да,к вечеру выросли вслед за межбанком.
26,95/27,00
29,30/29,40

27 на межбанке уровень, последнее время долго вокруг него крутились.
И для нбу не колебания, 5-6 копеек которые остались.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:53

  Electron написав:
Да,к вечеру выросли вслед за межбанком.

И НБУ ничего не выкупает,Нафтогаз видимо ушёл с МБ и вдруг олени поняли,что не надо бежать за поездом дешевей,совпадение? но курс стал отскакивать.

Глянул на анализ ликвидности банков,на утро вчера корсчета 52,депосертификаты 123,итого 175 ярдов.Хотя в начале месяца доходило до 213.
Купили банки ОВГЗ,плюс видимо аграрии стали снимать со счетов кровные,так всегда в мае,но обычно падение ликвидности происходит раньше,но в этом году холодная погода тормозит всё,и посевную и стройки.

Сегодняшний аукцион по ОВГЗ говорит,что банки боятся резко снижать ликвидность,тем более мы не знаем разрез этих запасов,может у Привата 50 ярдов,а у средних и мелких кот наплакал.

Уже интереснее,а что там с возмещением НДС,в этом месяце вроде совсем мало налили,испугались со станка заливать?
Но рано или поздно придётся наливать,или потом как обычно ОВГЗ выпустим?(
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:44

Нацбанка снова не было на торгах, банки уже успели забыть о его покупках доллара. Зато там вовсю хозяйничал Ситибанк, который сегодня назвали главным скупщиком доллара. Казначеи рассказали, что он конвертировал в валюту гривну, вырученную от продажи старых портфелей ОВГЗ, которые сформировали нерезиденты.

Гривневый портфель ОВГЗ нерезидентов за 25-26 мая сократился сразу на 1,18 млрд грн - со 104,75 млрд грн до 103,57 млрд грн.

Возобновившиеся распродажи гривневых ОВГЗ нерезидентов стали одной из причин, по которой Минфин сегодня провел совсем небольшое размещение новых выпусков своих гособлигаций. Прогнозы не оправдались. Правительство привлекло от бумаг совсем мало - лишь 1,04 млрд, когда от них ждали повторения объемов предыдущих недель (10-21 млрд грн).


27 мая Минфин выплатит крупный купон (проценты) по старым ОВГЗ - на 1,6 млрд грн. А с учетом того, что 25-26 мая министерство выплатило процентов по другим бумагам на 575 млн грн, в итоге на финансовый рынок выльется крупная гривневая сумма - 2,2 млрд грн. Какая ее часть в гривне и останется, а какая будет пущена на покупку доллара - неизвестно. Но давление на курс гривны наверняка усилится.

Усиление давления будет особенно ощутимым с учетом сокращения валютных продаж. Ранее финансисты говорили о том, что меньше продавать доллара стали агропредприятия (закончившие посевную), но завтра сократить свои экспортные продажи могут еще и металлургические заводы. Поскольку сегодня вечером Госказначейство выплатило возмещений по НДС на 2,4 млрд грн, и, говорят, часть средств ушла сталеварам.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:05



Рассказываем про последние новости и последствия будущего транша МВФ, про корректировку прогноза после получение данных о дате транша. Разговариваем с 3-мя экспертами о 1210 - прямое включение.

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proftpd66
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