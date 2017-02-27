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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5532553355345535>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 351
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 02:40

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 02:48

  75stasstas75 написав:vovakwasov
28 , осенью 30+


надо стол собрать, а потом курс прогнозировать :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 07:16

proftpd66
Вам не знається, що у Кухара більше виходить пояснювати те, що сталось і гірше - прогнозування?

п.с. прогноз - ревальвація (після рішення про транш МВФ), він змінив на 27,20 на кінець тижня...подивимось :?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:14

proftpd66
Это кто, по ссылке твоей, жена твоя ? ну бывает, сочувствую, так не прогнозируй, не твое это, а ссылаться на Кухара... ты бы еще Охрименко процитировал, пффф..
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:02

Вікно. Ранок. Збереглися вчорашні курси 26,75 / 26,95

п.с. придбав 2000, збиток - 500 грн... :(
Востаннє редагувалось vovakwasov в Сер 27 тра, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:19

  vovakwasov написав:Вікно. Ранок. Збереглися вчорашні курси 26,75 / 26,95
В Харкові зовсім не зберіглись..

Утренние курсы, 9-25:
Харьков 27.00 - 27.10. Курс наличного доллара существенно подрос, большинство предложений: 27.00 - 27.10..27.15 (ПОВ, опт), спред 10-15 коп.

Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.90 - 27.05. В Полтаве есть курсы продажи 27.10(15)

Вчера утром: Харьков 26.88 - 26.89, Сумы 26.85 - 26.95, Полтава 26.85 - 26.93
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:46

  Patrick написав:
  vovakwasov написав:Вікно. Ранок. Збереглися вчорашні курси 26,75 / 26,95
В Харкові зовсім не зберіглись..

Утренние курсы, 9-25:
Харьков 27.00 - 27.10. Курс наличного доллара существенно подрос, большинство предложений: 27.00 - 27.10..27.15 (ПОВ, опт), спред 10-15 коп.

Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.90 - 27.05. В Полтаве есть курсы продажи 27.10(15)

Вчера утром: Харьков 26.88 - 26.89, Сумы 26.85 - 26.95, Полтава 26.85 - 26.93

А ЧОМУ ЦЕ ПАТРІКУ, МЕДАЛЕЙ НЕ ДАЮТЬ???
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,9550 +0,0384 +0,14%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:А ЧОМУ ЦЕ ПАТРІКУ, МЕДАЛЕЙ НЕ ДАЮТЬ???
не буду говорить про неправильную расстановку запятых, но как минимум КпасЛок отожмите, будьте любезны: нет в ваших сообщениях ничего такого, чтобы акцентировать заглавными буквами.
Спасибо за понимание.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Быстро растет
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http://www.savedelta.org.ua/
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