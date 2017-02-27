надо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 тра, 2020 02:40
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 27 тра, 2020 02:48
надо
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 27 тра, 2020 07:16
proftpd66
Вам не знається, що у Кухара більше виходить пояснювати те, що сталось і гірше - прогнозування?
п.с. прогноз - ревальвація (після рішення про транш МВФ), він змінив на 27,20 на кінець тижня...подивимось
Додано: Сер 27 тра, 2020 08:14
proftpd66
Это кто, по ссылке твоей, жена твоя ? ну бывает, сочувствую, так не прогнозируй, не твое это, а ссылаться на Кухара... ты бы еще Охрименко процитировал, пффф..
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:02
Вікно. Ранок. Збереглися вчорашні курси 26,75 / 26,95
п.с. придбав 2000, збиток - 500 грн...
Востаннє редагувалось vovakwasov в Сер 27 тра, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:19
В Харкові зовсім не зберіглись..
Утренние курсы, 9-25:
Харьков 27.00 - 27.10. Курс наличного доллара существенно подрос, большинство предложений: 27.00 - 27.10..27.15 (ПОВ, опт), спред 10-15 коп.
Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.90 - 27.05. В Полтаве есть курсы продажи 27.10(15)
Вчера утром: Харьков 26.88 - 26.89, Сумы 26.85 - 26.95, Полтава 26.85 - 26.93
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:46
А ЧОМУ ЦЕ ПАТРІКУ, МЕДАЛЕЙ НЕ ДАЮТЬ???
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,9550 +0,0384 +0,14%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 27 тра, 2020 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Быстро растет
26,9768 +0,0601 +0,22%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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