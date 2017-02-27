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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5532553355345535

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 352
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,0000 +0,0833 +0,31%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:08

Вчера экспортерам вернули на 2 386,6 млн гривень. ПДВ

С начала месяца вернули 6,4 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,0250 +0,1083 +0,40%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:48

  varlo написав:27,0250 +0,1083 +0,40%

Как-то курс никомуненужного растет гораздо быстрее,чем падает.Наверное точно скоро транш дадут .Или олени начали раскачивать лодку?:mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:56

10-45: В Полтаве подтянулся курс покупки (+10 коп.): 27.00 - 27.10
В Сумах биды прибавили 5 коп.: 26.95 - 27.10
В Харькове появился прием 27.05
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:58

Так, что за хрень, почему бакс всегда начинает дорожать, как только я начинаю хомячить свободную гривну для затаривания зеленью??! Или станок уже включили на полную?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:11

heineken
думаю он прав насчёт аленей хотя сильно крупные особи наверное могут создать ажиотаж на наличке...
а шо делать?
чик
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