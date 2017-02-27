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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,0000 +0,0833 +0,31%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:08
Вчера экспортерам вернули на 2 386,6 млн гривень. ПДВ
С начала месяца вернули 6,4 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,0250 +0,1083 +0,40%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:48
Как-то курс никомуненужного растет гораздо быстрее,чем падает.Наверное точно скоро транш дадут .Или олени начали раскачивать лодку?:mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:56
10-45: В Полтаве подтянулся курс покупки (+10 коп.): 27.00 - 27.10
В Сумах биды прибавили 5 коп.: 26.95 - 27.10
В Харькове появился прием 27.05
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:58
Так, что за хрень, почему бакс всегда начинает дорожать, как только я начинаю хомячить свободную гривну для затаривания зеленью??! Или станок уже включили на полную?
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:11
heineken
думаю он прав насчёт аленей хотя сильно крупные особи наверное могут создать ажиотаж на наличке...
а шо делать?
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