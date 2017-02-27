Додано: Сер 27 тра, 2020 12:41

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

27.05.2020................27,0049

Доллар прибавил 10 копеек.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и начали уверенный рост. За полчаса выросли на 7 копеек. С появлением серьезных игроков торговля уравновесилась. После небольшой паузы отскочили на копейку и снова остановились.

НБУ вчера на рынок не выходил. Т.к. и сегодня пока поводов не видно, можно предположить, что рынок сам вполне успешно справился с рассинхронизацией выходных, которая предполагает перебои с поступлением валюты.

Остатки на коррсчетах практически не изменились. Немного вырос объем суточных сертификатов, но это почти полностью было компенсировано расходами казначейства. Чуть-чуть ликвидности добавила наличка.



В ТОмный понедельник объем валютного рынка ожидаемо упал с 398.2 до 229.8. Обороты чистые. Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос. Как видим, банки не прочь поиграть на рынке завтрашнего доллара, а остальной бизнес предпочитает с такими покупками не связываться.