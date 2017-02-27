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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5533553455355536

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 352
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
50
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:15

  Xenon написав:
МВФ не включил в календарь на ближайшую неделю вопрос по программе сотрудничества с Украиной.

Согласно расписанию на сайте МВФ, 29 мая рассмотрят вопрос выплат Бангладеш в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса.

3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает первый транш МВФ уже на следующей неделе.


Транш будет.Но не завтра.Не слишком большой.И не Украине. :roll:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,9890 +0,0723 +0,27%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:26

  Xenon написав:
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает первый транш МВФ уже на следующей неделе.

должны видимо занести ему на следующей неделе - он перепутал

26.97-27.00/27.07-27.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:41

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.05.2020................27,0049
Доллар прибавил 10 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и начали уверенный рост. За полчаса выросли на 7 копеек. С появлением серьезных игроков торговля уравновесилась. После небольшой паузы отскочили на копейку и снова остановились.
НБУ вчера на рынок не выходил. Т.к. и сегодня пока поводов не видно, можно предположить, что рынок сам вполне успешно справился с рассинхронизацией выходных, которая предполагает перебои с поступлением валюты.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Немного вырос объем суточных сертификатов, но это почти полностью было компенсировано расходами казначейства. Чуть-чуть ликвидности добавила наличка.

В ТОмный понедельник объем валютного рынка ожидаемо упал с 398.2 до 229.8. Обороты чистые. Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос. Как видим, банки не прочь поиграть на рынке завтрашнего доллара, а остальной бизнес предпочитает с такими покупками не связываться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:46

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.05.2020................27,0049
В ТОмный понедельник объем валютного рынка ожидаемо упал с 398.2 до 229.8. Обороты чистые. Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос. Как видим, банки не прочь поиграть на рынке завтрашнего доллара, а остальной бизнес предпочитает с такими покупками не связываться.

Предложение изрядно превысило спрос.Но.... растем уже почти неделю?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:51

  Сибарит написав:... предложение снова изрядно превысило спрос...



Вітаю Сибарит.

Може я чогось не розумію!

Бо це не відповідає тому, що в понеділок доляр підріс на 12 копійок!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на графике 27.05.2019 тоже был серьёзный подскок но потом вниз
почему всё повторяется?
в чём закономерность?
почему к 27 мая вверх был в 2019 и сейчас к этому идёт?

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:08

  Yuri_61 написав:на графике 27.05.2019 тоже был серьёзный подскок но потом вниз
почему всё повторяется?
в чём закономерность?
почему к 27 мая вверх был в 2019 и сейчас к этому идёт?

Зображення


"Ноздря в ноздрю" идём ?? :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:10

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Нерезиденты так верят в светлое будущее Украины, что за 4 рабочих дня продали на 2 млрд гривневых ОВГЗ.


Зображення

конечно, по таким то ставкам только бежать надо ..... видимо Смолий хорошие откаты получает если ТРЦ начал строить по всей украине

нерезы уже почти 1 ярд баксов вывели с овгз
осталось 4 :lol:
красавцы


меньше
в той табличке все в гривневом эквиваленте пересчитано, но у них есть и немного валютных овгз. именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 27 тра, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:10

heineken, s0v7a
https://bank.gov.ua/ua/markets/state-of-the-fx-market
НБУ дает 3 цифры: общий объем межбанка, продажа клиентами банков, покупка клиентами банков.
Насколько я понимаю, кроме операций клиентов, банки играют еще и собственными позициями. Поэтому избыток предложения со стороны клиентов вполне может быть перекрыт спросом со стороны банков.
Подача информации не вполне однозначна, но другой трактовки у меня нет.
Сибарит
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