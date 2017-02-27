Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.05.2020................27,0049 Доллар прибавил 10 копеек. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и начали уверенный рост. За полчаса выросли на 7 копеек. С появлением серьезных игроков торговля уравновесилась. После небольшой паузы отскочили на копейку и снова остановились. НБУ вчера на рынок не выходил. Т.к. и сегодня пока поводов не видно, можно предположить, что рынок сам вполне успешно справился с рассинхронизацией выходных, которая предполагает перебои с поступлением валюты. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Немного вырос объем суточных сертификатов, но это почти полностью было компенсировано расходами казначейства. Чуть-чуть ликвидности добавила наличка.
В ТОмный понедельник объем валютного рынка ожидаемо упал с 398.2 до 229.8. Обороты чистые. Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос. Как видим, банки не прочь поиграть на рынке завтрашнего доллара, а остальной бизнес предпочитает с такими покупками не связываться.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.05.2020................27,0049 В ТОмный понедельник объем валютного рынка ожидаемо упал с 398.2 до 229.8. Обороты чистые. Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос. Как видим, банки не прочь поиграть на рынке завтрашнего доллара, а остальной бизнес предпочитает с такими покупками не связываться.
Предложение изрядно превысило спрос.Но.... растем уже почти неделю?
Сибарит написав:... предложение снова изрядно превысило спрос...
Вітаю Сибарит.
Може я чогось не розумію!
Бо це не відповідає тому, що в понеділок доляр підріс на 12 копійок!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:Нерезиденты так верят в светлое будущее Украины, что за 4 рабочих дня продали на 2 млрд гривневых ОВГЗ.
конечно, по таким то ставкам только бежать надо ..... видимо Смолий хорошие откаты получает если ТРЦ начал строить по всей украине
нерезы уже почти 1 ярд баксов вывели с овгз осталось 4 красавцы
меньше в той табличке все в гривневом эквиваленте пересчитано, но у них есть и немного валютных овгз. именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 27 тра, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
heineken, s0v7a https://bank.gov.ua/ua/markets/state-of-the-fx-market НБУ дает 3 цифры: общий объем межбанка, продажа клиентами банков, покупка клиентами банков. Насколько я понимаю, кроме операций клиентов, банки играют еще и собственными позициями. Поэтому избыток предложения со стороны клиентов вполне может быть перекрыт спросом со стороны банков. Подача информации не вполне однозначна, но другой трактовки у меня нет.