Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29

vladus17 написав: пошел небольшой откат. продажа 27 появилась в Киеве. пошел небольшой откат. продажа 27 появилась в Киеве.

Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня.





Как сообщалось, по данным АПК-Информ, с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.

Идут в вабанк керманычи,главное же сегодня стабильность,а если вдруг не будет вдоволь хлеба на прилавках осенью,то наверное будет как с египетской картошкой- "завезут".Т.е. зерно уже вывезли,остался переходной остаток и страховка на случай не урожая,но "мудрые" нквдисты говорят,что надо и его продать,да именно вывезти и продать,ибо сейчас по логике ДОЛЖЕН был введён мораторий на экспорт зерна.Примерно 3 мио тонн осталось,наверное оно под ноль пойдёт с молотка за июнь\июль.А если будет сра ка с урожаем пшеницы,нам тут один ник в теме говорил,что сбор пшеницы будет минимум на минус 25% к урожаю прошлого года,но металлургов уже толком нет на МБ,Шмыгали не хотят ракету по доллару так рано и решили поиграться в 33-й год,главное же схемы и валюта от экспорта продовольствия.Вот такие пироги малята,закрепляемся на 27,но уже многие понимают,что даже 26.50 ждать это глупо)))Тем более МВФ стал понимать,что дать деньги Ахметову,это всё равно,что сразу раше перевести,вот и стал тянуть резину,мол европейский и прозападный выбор фсьо,как сегодня заявил такой себе стефанчук(((((((9