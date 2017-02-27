Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос.
https://bank.gov.ua/ua/markets/state-of-the-fx-market НБУ дает 3 цифры: общий объем межбанка, продажа клиентами банков, покупка клиентами банков. Насколько я понимаю, кроме операций клиентов, банки играют еще и собственными позициями. Поэтому избыток предложения со стороны клиентов вполне может быть перекрыт спросом со стороны банков. Подача информации не вполне однозначна, но другой трактовки у меня нет.
Сибарит, дякую.
Баланс торговлі поміж банками впав майже на 200 млн.долярів (руда лінія на малюнку в поданому Вами посиланні). Дефіціт валюти виник там у ТОМний понеділок.
А кліенти дійсно, побачивши підскок, напродавали більше.
Може так писати лепше: " Объемы клиенТских операций также существенно снизились. Хотя само их предложение снова изрядно превысило спрос."
Мы же восприняли Ваше высказывание за полный объем предложения и спроса на рынке.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vladus17 написав:пошел небольшой откат. продажа 27 появилась в Киеве.
Идут в вабанк керманычи,главное же сегодня стабильность,а если вдруг не будет вдоволь хлеба на прилавках осенью,то наверное будет как с египетской картошкой- "завезут".
Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня.
Как сообщалось, по данным АПК-Информ, с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.
Т.е. зерно уже вывезли,остался переходной остаток и страховка на случай не урожая,но "мудрые" нквдисты говорят,что надо и его продать,да именно вывезти и продать,ибо сейчас по логике ДОЛЖЕН был введён мораторий на экспорт зерна. Примерно 3 мио тонн осталось,наверное оно под ноль пойдёт с молотка за июнь\июль.
А если будет сра ка с урожаем пшеницы,нам тут один ник в теме говорил,что сбор пшеницы будет минимум на минус 25% к урожаю прошлого года,но металлургов уже толком нет на МБ,Шмыгали не хотят ракету по доллару так рано и решили поиграться в 33-й год,главное же схемы и валюта от экспорта продовольствия.
Вот такие пироги малята,закрепляемся на 27,но уже многие понимают,что даже 26.50 ждать это глупо))) Тем более МВФ стал понимать,что дать деньги Ахметову,это всё равно,что сразу раше перевести,вот и стал тянуть резину,мол европейский и прозападный выбор фсьо,как сегодня заявил такой себе стефанчук(((((((9
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.