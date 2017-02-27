Объемы клиенских операций также существенно снизились, предложение снова изрядно превысило спрос.
https://bank.gov.ua/ua/markets/state-of-the-fx-market НБУ дает 3 цифры: общий объем межбанка, продажа клиентами банков, покупка клиентами банков. Насколько я понимаю, кроме операций клиентов, банки играют еще и собственными позициями. Поэтому избыток предложения со стороны клиентов вполне может быть перекрыт спросом со стороны банков. Подача информации не вполне однозначна, но другой трактовки у меня нет.
Сибарит, дякую.
Баланс торговлі поміж банками впав майже на 200 млн.долярів (руда лінія на малюнку в поданому Вами посиланні). Дефіціт валюти виник там у ТОМний понеділок.
А кліенти дійсно, побачивши підскок, напродавали більше.
Може так писати лепше: " Объемы клиенТских операций также существенно снизились. Хотя само их предложение снова изрядно превысило спрос."
Мы же восприняли Ваше высказывание за полный объем предложения и спроса на рынке.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vladus17 написав:пошел небольшой откат. продажа 27 появилась в Киеве.
Идут в вабанк керманычи,главное же сегодня стабильность,а если вдруг не будет вдоволь хлеба на прилавках осенью,то наверное будет как с египетской картошкой- "завезут".
Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня.
Как сообщалось, по данным АПК-Информ, с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.
Т.е. зерно уже вывезли,остался переходной остаток и страховка на случай не урожая,но "мудрые" нквдисты говорят,что надо и его продать,да именно вывезти и продать,ибо сейчас по логике ДОЛЖЕН был введён мораторий на экспорт зерна. Примерно 3 мио тонн осталось,наверное оно под ноль пойдёт с молотка за июнь\июль.
А если будет сра ка с урожаем пшеницы,нам тут один ник в теме говорил,что сбор пшеницы будет минимум на минус 25% к урожаю прошлого года,но металлургов уже толком нет на МБ,Шмыгали не хотят ракету по доллару так рано и решили поиграться в 33-й год,главное же схемы и валюта от экспорта продовольствия.
Вот такие пироги малята,закрепляемся на 27,но уже многие понимают,что даже 26.50 ждать это глупо))) Тем более МВФ стал понимать,что дать деньги Ахметову,это всё равно,что сразу раше перевести,вот и стал тянуть резину,мол европейский и прозападный выбор фсьо,как сегодня заявил такой себе стефанчук(((((((9
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Т.е. зерно уже вывезли,остался переходной остаток и страховка на случай не урожая,но "мудрые" нквдисты говорят,что надо и его продать,да именно вывезти и продать,ибо сейчас по логике ДОЛЖЕН был введён мораторий на экспорт зерна. Примерно 3 мио тонн осталось,наверное оно под ноль пойдёт с молотка за июнь\июль.
Сейчас подтянут "0" декларацию, придется отчитываться за что купил новые портки, а не думать за урожай. Раз в день похлебал щи и работать, отъездились на кофе по Австриям.
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Дешевые кредиты для граждан Украины появятся только при условии снижения процентных ставок по депозитным вкладам в банках.
Об этом в среду, 27 мая, заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщила пресс-служба НБУ.
"Украинская национальная идея иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3% - это экономический шаманизм", сказал он.
По словам Сологуба, снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно. Для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.
"Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - сказал замглавы Нацбанка.
По его словам, депозитная ставка не будет меньше инфляции, а маржа всегда будет зависеть от защиты прав кредиторов и верховенства права.
somilitark написав:Вот такие пироги малята,закрепляемся на 27,но уже многие понимают,что даже 26.50 ждать это глупо)))
Мечты баксодержателей умиляют И 26.50 будет и 25.50, не переживайте) Научитесь трезво смотреть на ситуацию и расклад, тогда сможете более грамотно прогнозировать ситуацию
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Дешевые кредиты для граждан Украины появятся только при условии снижения процентных ставок по депозитным вкладам в банках.
Об этом в среду, 27 мая, заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщила пресс-служба НБУ.
"Украинская национальная идея иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3% - это экономический шаманизм", сказал он.
По словам Сологуба, снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно. Для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.
"Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - сказал замглавы Нацбанка.
По его словам, депозитная ставка не будет меньше инфляции, а маржа всегда будет зависеть от защиты прав кредиторов и верховенства права.
Резюме. Национальная идея правительства меньше кормить и больше доить корову.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Alex2006 написав:============ я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору? ============= Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.
1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое. я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.
1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.
2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)
можно словить 28. Хотя, я сам не верю.
3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR
5) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.
8000*26.35-8000*26.65 = -2400
6) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час
испугался опять: слил обратно по 26.75 +10 коп - 5к доллара и евро по 29.15 было 29.00 другие банки 28.75 - 2.5к евро