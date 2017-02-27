RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5535553655375538

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 354
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
14%
48
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:38

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.

1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое.
я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.

1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.

2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)

можно словить 28. Хотя, я сам не верю.

3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR

4)
8000*28-8000*26.65 = 10800
8000*27.5-8000*26.65 = 6800
8000*27.1-8000*26.65 = 3600

5) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.

8000*26.35-8000*26.65 = -2400

6) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** ) но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час


испугался опять:
слил обратно по 26.75 +10 коп - 5к доллара
и евро по 29.15 было 29.00 другие банки 28.75 - 2.5к евро

завтра опять покупать по 26.65?

5000*26.75-5000*26.65 = 500
2500*29.15-2500*28.9 = 625 (условоно)
2500*29.15-2500*28.75 = 1000 (условоно)

500+625=1125 грн.

Банду геть?


Можно было бы купить 26.65-26.75 и продать по 27.05 :twisted:

А можно было купить 26.65-26.75 и продать по 26.30-26.50 :) Тут все зависит от оленей, поведуться ли они на очередную попытку загона или нет :) Если поведуться, как сейчас - можно что-то немного заработать, но если не поведуться... будут убытки. Нужно считать прибыль относительно спокойного дохода с грн депо и понимать, а стоит ли оно того, чтобы в этом участвовать.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:40

Алла светит онлайн покупка 27.18 :!:
может на черном рынке берет по 27.15

Газообменка - 27.00
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 22.12.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:42

Alex2006 но в течении 2 лет, курс в конце месяца почти всегда дорожает, 95% вероятность что будет 27 от 26.5.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 22.12.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, загончик на МБ сдулся :( А я-то надеялся, что мои баксы зайдут по 27+ в пятницу :(
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.05.2020.................28.05.2020
дата розрахунку...............26.05.2020.................27.05.2020
Євро..................................29,5084.......................29,7151
Долар США.......................26,9029.......................27,0002
После полудня гривна отыграла чуть меньше половины копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и начали уверенный рост. За полчаса выросли на 7 копеек. С появлением серьезных игроков торговля уравновесилась. После небольшой паузы отскочили на копейку и снова остановились.
После полудня опустились на 2 копейки и наступил традиционный период обеденной стабильности. После обеда новое снижение на 3 копейки окончательно дало понять, что валюта на сегодняшних торгах оказалась в избытке. После 14-30 движений уже не было, похоже, что и оборотов тоже.
Официальный курс встретили котировками 26.9500 - 26.9700. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.3257 (-15) +68
2018 - 26.1495 (+4) +86

2017 - 26.3454 (+7)
2016 - 25.1360 (+3)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2627 раз.
Подякували: 6501 раз.
 
Профіль
10
6
11
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:03

15-45:
Харьков 27.01 - 27.05 (утром 27.00 - 27.10).
Диапазон цен наличного доллара: 26.98..27.01 - 27.05..27.10 (ПОВ, опт).

В большинстве случаев спред между покупкой и продажей составляет 5-6 коп. (утром 10-15 коп.). Наличный курс на текущий момент успокоился, если так можно правильно сказать, потому что в течение дня ценники на ряде сайтов ПОВ вертелись как заведенные волчки. Зафиксированный максимальный курс покупки составлял 27.06 грн. за доллар.

Сумы 26.95 - 27.05 (26.90 - 27.05)
Полтава 27.00 - 27.05 (26.90 - 27.05)
Patrick
 
Повідомлень: 798
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5535553655375538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6966 1562092
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 16:02
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1898, 1899, 1900
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18992 2324909
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 15:22
aleexxxx
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
423 89146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:16
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.