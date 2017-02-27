proftpd66 написав:

Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое.я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)можно словить 28. Хотя, я сам не верю.3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR4)8000*28-8000*26.65 = 108008000*27.5-8000*26.65 = 68008000*27.1-8000*26.65 = 36005) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.8000*26.35-8000*26.65 = -24006) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** ) но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час