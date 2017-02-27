proftpd66 написав:Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.
1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое. я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.
1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.
2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)
можно словить 28. Хотя, я сам не верю.
3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR
5) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.
8000*26.35-8000*26.65 = -2400
6) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** ) но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час
испугался опять: слил обратно по 26.75 +10 коп - 5к доллара и евро по 29.15 было 29.00 другие банки 28.75 - 2.5к евро
Можно было бы купить 26.65-26.75 и продать по 27.05
А можно было купить 26.65-26.75 и продать по 26.30-26.50 Тут все зависит от оленей, поведуться ли они на очередную попытку загона или нет Если поведуться, как сейчас - можно что-то немного заработать, но если не поведуться... будут убытки. Нужно считать прибыль относительно спокойного дохода с грн депо и понимать, а стоит ли оно того, чтобы в этом участвовать.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Эх, загончик на МБ сдулся А я-то надеялся, что мои баксы зайдут по 27+ в пятницу
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................27.05.2020.................28.05.2020 дата розрахунку...............26.05.2020.................27.05.2020 Євро..................................29,5084.......................29,7151 Долар США.......................26,9029.......................27,0002 После полудня гривна отыграла чуть меньше половины копейки. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и начали уверенный рост. За полчаса выросли на 7 копеек. С появлением серьезных игроков торговля уравновесилась. После небольшой паузы отскочили на копейку и снова остановились. После полудня опустились на 2 копейки и наступил традиционный период обеденной стабильности. После обеда новое снижение на 3 копейки окончательно дало понять, что валюта на сегодняшних торгах оказалась в избытке. После 14-30 движений уже не было, похоже, что и оборотов тоже. Официальный курс встретили котировками 26.9500 - 26.9700. За день выросли на 1 копейку относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.3257 (-15) +68 2018 - 26.1495 (+4) +86
В большинстве случаев спред между покупкой и продажей составляет 5-6 коп. (утром 10-15 коп.). Наличный курс на текущий момент успокоился, если так можно правильно сказать, потому что в течение дня ценники на ряде сайтов ПОВ вертелись как заведенные волчки. Зафиксированный максимальный курс покупки составлял 27.06 грн. за доллар.