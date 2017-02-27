Дешевые кредиты для граждан Украины появятся только при условии снижения процентных ставок по депозитным вкладам в банках.
Об этом в среду, 27 мая, заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщила пресс-служба НБУ.
"Украинская национальная идея иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3% - это экономический шаманизм", сказал он.
По словам Сологуба, снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно. Для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.
"Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - сказал замглавы Нацбанка.
По его словам, депозитная ставка не будет меньше инфляции, а маржа всегда будет зависеть от защиты прав кредиторов и верховенства права.
халва, халва, як би сказав алекс2006, хтось застряв дорогій гривні...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Moneta написав:именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.
4 ярда баксов для НБУ - это ни о чем, отоварит всех с запасом, пирамиды нет
В звр нет свободных денег, там связанные разными способами средства.Почему раком за транш становится тогда нужно, если это ни о чём.Попали нерезы, тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях.
Moneta написав:именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.
4 ярда баксов для НБУ - это ни о чем, отоварит всех с запасом, пирамиды нет
В звр нет свободных денег, там связанные разными способами средства.Почему раком за транш становится тогда нужно, если это ни о чём.Попали нерезы, тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях.
О кабанчики появилися, видать к росту курса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Объем безналичных сделок немного сократился: со вчерашних $150 млн до $140 млн.
Главными продавцами доллара сегодня назвали металлургические заводы, а из покупателей выделяли иностранцев - Ситибанк и Креди Агриколь Банк. Их объемы сделок оценивают от $30 млн до 50 млн.
У них была два повода для скупки валюты. Первый - это продолжающийся вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма): по данным НБУ, гривневый портфель нерезидентов за один сегодняшний день сократился на 290 млн - со 103,57 млрд грн до 103,28 млрд грн. Второй повод дал Минфин, который провел 27 мая крупную выплату процентов (купона) по старым выпускам гособлигаций - на 1,6 млрд грн (за два предыдущих дня выплатил по этой же статье 575 млн грн). Получая гривну, иностранцы скупают на нее доллар и выводят на родину.
Кстати, это не последний платеж Министерства финансов на этой неделе. Он будет платить проценты по ранее выпущенным ОВГЗ вплоть до субботы, а в пятницу ему предстоит погашение миллиардного долга Соединенных Штатам.
График такой:
28 мая: купон на 506 млн грн; 29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд; 30 мая: купон на 246 млн грн.
"Иностранцы пока остаются главными потребителями доллара на межбанке. Большой активности по импорту не наблюдается, и банки свои валютные позиции не наращивают. Рынок ждет новостей по фактическому выделению Украине кредитного транша МВФ, и находится в выжидательной позиции. Большой активности по сделкам не наблюдается", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Были ожидания, что на этой неделе наши экспортеры нарастят валютные продажи под налоги: 29 мая - последний день уплаты акцизного налога, ренты и пр. Однако пока они не сильно оправдываются, большого притока доллара на межбанк не наблюдается.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 27 тра, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Программа для Украины отсутствует в повестке дня Совета директоров МВФ
Вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Этот орган принимает окончательное решение по программе.
Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
График заседаний Совета директоров МВФ расписан до 3 июня.
В частности, 29 мая Совет директоров рассмотрит запрос Бангладеш на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования и доступ к инструменту быстрого финансирования.
Кроме того, 1 июня Совет директоров рассмотрит вопрос пересмотра программы для Гондураса, запрос Соломоновых островов на выплату средств по программе быстрого кредитования, а также запрос Багамских островов на доступ к инструменту быстрого финансирования.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.
4 ярда баксов для НБУ - это ни о чем, отоварит всех с запасом, пирамиды нет
В звр нет свободных денег, там связанные разными способами средства.Почему раком за транш становится тогда нужно, если это ни о чём.Попали нерезы, тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях.
Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы.
Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)...
zРадио написав: Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы. Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)... В ближайшее время сможем проверить
Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував