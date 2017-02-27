Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25

Объем безналичных сделок немного сократился: со вчерашних $150 млн до $140 млн.



Главными продавцами доллара сегодня назвали металлургические заводы, а из покупателей выделяли иностранцев - Ситибанк и Креди Агриколь Банк. Их объемы сделок оценивают от $30 млн до 50 млн.



У них была два повода для скупки валюты. Первый - это продолжающийся вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма): по данным НБУ, гривневый портфель нерезидентов за один сегодняшний день сократился на 290 млн - со 103,57 млрд грн до 103,28 млрд грн. Второй повод дал Минфин, который провел 27 мая крупную выплату процентов (купона) по старым выпускам гособлигаций - на 1,6 млрд грн (за два предыдущих дня выплатил по этой же статье 575 млн грн). Получая гривну, иностранцы скупают на нее доллар и выводят на родину.



Кстати, это не последний платеж Министерства финансов на этой неделе. Он будет платить проценты по ранее выпущенным ОВГЗ вплоть до субботы, а в пятницу ему предстоит погашение миллиардного долга Соединенных Штатам.



График такой:



28 мая: купон на 506 млн грн;

29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;

30 мая: купон на 246 млн грн.



"Иностранцы пока остаются главными потребителями доллара на межбанке. Большой активности по импорту не наблюдается, и банки свои валютные позиции не наращивают. Рынок ждет новостей по фактическому выделению Украине кредитного транша МВФ, и находится в выжидательной позиции. Большой активности по сделкам не наблюдается", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Были ожидания, что на этой неделе наши экспортеры нарастят валютные продажи под налоги: 29 мая - последний день уплаты акцизного налога, ренты и пр. Однако пока они не сильно оправдываются, большого притока доллара на межбанк не наблюдается.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 27 тра, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.