Xenon написав: Дешевые кредиты для граждан Украины появятся только при условии снижения процентных ставок по депозитным вкладам в банках.



Об этом в среду, 27 мая, заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщила пресс-служба НБУ.



"Украинская национальная идея иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3% - это экономический шаманизм", сказал он.



По словам Сологуба, снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно. Для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.



"Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - сказал замглавы Нацбанка.



По его словам, депозитная ставка не будет меньше инфляции, а маржа всегда будет зависеть от защиты прав кредиторов и верховенства права.



як би сказав алекс2006, хтось застряв дорогій гривні...

