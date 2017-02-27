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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5537553855395540>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 356
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:50

  Xenon написав:
Дешевые кредиты для граждан Украины появятся только при условии снижения процентных ставок по депозитным вкладам в банках.

Об этом в среду, 27 мая, заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщила пресс-служба НБУ.

"Украинская национальная идея иметь депозит под 15% и получать кредиты под 3% - это экономический шаманизм", сказал он.

По словам Сологуба, снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно. Для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

"Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам - 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - сказал замглавы Нацбанка.

По его словам, депозитная ставка не будет меньше инфляции, а маржа всегда будет зависеть от защиты прав кредиторов и верховенства права.

халва, халва,
як би сказав алекс2006, хтось застряв дорогій гривні...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:53

  Alex6 написав:
  Moneta написав:именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.


4 ярда баксов для НБУ - это ни о чем, отоварит всех с запасом, пирамиды нет

В звр нет свободных денег, там связанные разными способами средства.Почему раком за транш становится тогда нужно, если это ни о чём.Попали нерезы, тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:23

  Кучинелли написав:
  Alex6 написав:
  Moneta написав:именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.


4 ярда баксов для НБУ - это ни о чем, отоварит всех с запасом, пирамиды нет

В звр нет свободных денег, там связанные разными способами средства.Почему раком за транш становится тогда нужно, если это ни о чём.Попали нерезы, тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях. :)

О кабанчики появилися, видать к росту курса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:25

Объем безналичных сделок немного сократился: со вчерашних $150 млн до $140 млн.

Главными продавцами доллара сегодня назвали металлургические заводы, а из покупателей выделяли иностранцев - Ситибанк и Креди Агриколь Банк. Их объемы сделок оценивают от $30 млн до 50 млн.

У них была два повода для скупки валюты. Первый - это продолжающийся вывод капиталов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма): по данным НБУ, гривневый портфель нерезидентов за один сегодняшний день сократился на 290 млн - со 103,57 млрд грн до 103,28 млрд грн. Второй повод дал Минфин, который провел 27 мая крупную выплату процентов (купона) по старым выпускам гособлигаций - на 1,6 млрд грн (за два предыдущих дня выплатил по этой же статье 575 млн грн). Получая гривну, иностранцы скупают на нее доллар и выводят на родину.

Кстати, это не последний платеж Министерства финансов на этой неделе. Он будет платить проценты по ранее выпущенным ОВГЗ вплоть до субботы, а в пятницу ему предстоит погашение миллиардного долга Соединенных Штатам.

График такой:

28 мая: купон на 506 млн грн;
29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;
30 мая: купон на 246 млн грн.

"Иностранцы пока остаются главными потребителями доллара на межбанке. Большой активности по импорту не наблюдается, и банки свои валютные позиции не наращивают. Рынок ждет новостей по фактическому выделению Украине кредитного транша МВФ, и находится в выжидательной позиции. Большой активности по сделкам не наблюдается", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Были ожидания, что на этой неделе наши экспортеры нарастят валютные продажи под налоги: 29 мая - последний день уплаты акцизного налога, ренты и пр. Однако пока они не сильно оправдываются, большого притока доллара на межбанк не наблюдается.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 27 тра, 2020 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:29

Программа для Украины отсутствует в повестке дня Совета директоров МВФ

Вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ). Этот орган принимает окончательное решение по программе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

График заседаний Совета директоров МВФ расписан до 3 июня.

В частности, 29 мая Совет директоров рассмотрит запрос Бангладеш на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования и доступ к инструменту быстрого финансирования.

Кроме того, 1 июня Совет директоров рассмотрит вопрос пересмотра программы для Гондураса, запрос Соломоновых островов на выплату средств по программе быстрого кредитования, а также запрос Багамских островов на доступ к инструменту быстрого финансирования.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:34

  Кучинелли написав:
  Alex6 написав:
  Moneta написав:именно гривны осталось103 ярдов, минус длинные бумаги (3-5 лет, которые вывести не получится), минус те, которые не купили себе сопровождение от НБУ. Спасутся с обломков пирамиды не все.


4 ярда баксов для НБУ - это ни о чем, отоварит всех с запасом, пирамиды нет

В звр нет свободных денег, там связанные разными способами средства.Почему раком за транш становится тогда нужно, если это ни о чём.Попали нерезы, тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях. :)


Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы.

Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)...

В ближайшее время сможем проверить :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:50

  zРадио написав:
Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы.
Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)...
В ближайшее время сможем проверить :lol:


Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:тем более что курс перевалит 31-32 уже чуть ли не на днях.
Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы. Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)...В ближайшее время сможем проверить


та я 31-32 специально на вентилятор киданул. посмотреть кто тут умнейший окажется и ринется опровергать.а ты абсолютно прав о росте перед траншем.Транш ведь остаётся там. а под него массу друкуют, ну и много др в т ч написанное тобой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:58

  vovamuha007 написав:
  zРадио написав:
Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы.
Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)...
В ближайшее время сможем проверить :lol:


Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:


Ахаха)) Тогда вам надо схему строить с крупным трейдером - вы чуток своих денег проиграете, он на обратной вашей стратегии много заработает и с вами поделится :mrgreen:

Шутка)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:13

  vovamuha007 написав:
  zРадио написав:
Кстати, по поводу траншей, с которых стартует каждая новая программа с МВФ - перед ними происходит девальвация. По крайней мере так было во все прошлые разы.
Что причина, а что следствие, я однозначно утверждать не могу - то ли в преддверии получения кредита исторически складывалась такая острая нехватка валюты, что девальвация объективна, то ли опустить курс необходимо проактивно в качестве требования кредитора, поскольку средства МВФ используются для расширения денежной массы (Ямайская валютная система)...
В ближайшее время сможем проверить :lol:


Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:

Удачи вам.
goldfinger
 
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