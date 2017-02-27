70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами: 1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды; 11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
Востаннє редагувалось komp в Сер 27 тра, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
6. Клиент (представитель клиента) нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение. 9. Клиент (представитель клиента) настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то причин (оснований). 14. Клиент необычно и весьма оправдывает или объясняет сделку, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью.
Да, после такого и мертвый занервничает. А оказывается, надо всего лишь сказать, что занимаешься незаконной деятельностью, и тогда все ОК.
6) регулярное проведение наличных финансовых операций по покупке, продаже или конвертации иностранной валюты на крупные суммы;
Тут уже привет любителям ловить маржу в 2 копейки на разнице курсов во всяких монобанках и онлайн-обменах. Можно вляпаться и подарить банку бабки.
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами: 1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды; 11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/