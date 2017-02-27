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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5538553955405541>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 357
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
10%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:32

  vovamuha007 написав:


Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:[/quote]

Добрый вечер .

Это не Вы один имеете такое ощущение .
Так дроч......(тренируют всю страну).

Как то недавно писал ,по моему "СИРЫЙ", -надвигается что то такое нехорошее, слово резкое такое написал , похожее на сфинктер(но это не точно).

Мне кажется у него хорошая интуиция .....

.....и ZZZZZ об этом частенько напоминает , а он профи !

Им , оппонентом , часто выступает "долярчик"(победитель по выигрышу бриллиантов ) и оптимист Алекс 2006(любимый форумчанин).

Не хотелось бы увидеть "коричневую полосу "в истории многострадальной ...... но этот чертов МВФ не спешит все перекрасить в зеленый цвет .
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:29

Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:04

Савченко только что ляпнула, что выросла в селе.
И это, когда все знают, что она родилась в Киеве и закончила школу на Троещине.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:04

  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
Востаннє редагувалось komp в Сер 27 тра, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:05

hxbbgaf
Смотри трансляцию запуска Драгона, а не дур всяких!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:18

  hxbbgaf написав:Савченко только что ляпнула, что выросла в селе.
И это, когда все знают, что она родилась в Киеве и закончила школу на Троещине.


Троещина - почти оно :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:28

  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

6. Клиент (представитель клиента) нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение.
9. Клиент (представитель клиента) настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных на то причин (оснований).
14. Клиент необычно и весьма оправдывает или объясняет сделку, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью.

Да, после такого и мертвый занервничает. А оказывается, надо всего лишь сказать, что занимаешься незаконной деятельностью, и тогда все ОК.
6) регулярное проведение наличных финансовых операций по покупке, продаже или конвертации иностранной валюты на крупные суммы;

Тут уже привет любителям ловить маржу в 2 копейки на разнице курсов во всяких монобанках и онлайн-обменах. Можно вляпаться и подарить банку бабки.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:02

  komp написав:hxbbgaf
Смотри трансляцию запуска Драгона, а не дур всяких!

Погода не летная, в субботу :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:35

  komp написав:
  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);

та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:а любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

Сюда же
5. Клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не понятна
Kalgan
 
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