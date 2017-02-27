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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5538553955405541

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 357
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
10%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:03

- Где бабки хитрый ххл?
- У меня? Деньги? О чем вы говорите?
:lol:

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 5538553955405541
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