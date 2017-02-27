Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував [/quote]
Добрый вечер .
Это не Вы один имеете такое ощущение .
Так дроч......(тренируют всю страну).
Как то недавно писал ,по моему "СИРЫЙ", -надвигается что то такое нехорошее, слово резкое такое написал , похожее на сфинктер(но это не точно).
Мне кажется у него хорошая интуиция .....
.....и ZZZZZ об этом частенько напоминает , а он профи !
Им , оппонентом , часто выступает "долярчик"(победитель по выигрышу бриллиантов ) и оптимист Алекс 2006(любимый форумчанин).
Не хотелось бы увидеть "коричневую полосу "в истории многострадальной ...... но этот чертов МВФ не спешит все перекрасить в зеленый цвет .