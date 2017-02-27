По курсу - все буде добре! Не даремно я ж голосувпв за найкращого президента!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Харьков 27.00 - 27.05 Единичные биды 27.00, в основном предложения ПОВ на покупку-продажу доллара: 26.95 - 27.05 (опт). Курс покупки доллара немного просел (-5 коп.) по сравнению с вчерашним днем (16-00).
холява написав:этот чертов МВФ не спешит все перекрасить в зеленый цвет .
А он и не перекрасит. Нет у него такой задачи. Удивительно: вроде ж профильный форум, а многие, не побоюсь даже сказать - большинство его участников полагают, что миллиарды долларов транша целенаправленно попадут на межбанк и вызовут дополнительную ревальвацию гривни. Транши МВФ дают не за тем чтобы ушлые дельцы подешевке его скупили. Майоров с баулами помнят слишком хорошо.
Ну чому ж? Є шанс, що Долярчик вже не буде ходити на вибори! Але, ще 4р. попереду! І якщо буде покращення і він захоче піти на 2й термін - Долярчик знову його підтримає! (але це все залежить від його подальшої роботи, а головне - результату! )
п. с. Ну, як мінімум, дороги будуть кращі!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!