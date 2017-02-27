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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5538553955405541>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 357
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
10%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:32

  vovamuha007 написав:


Яку я закономірність точно виявив - долари продаю - наступного дня долар починає додавати в ціні, якщо купую - починає зміцнюватись гривня. Сьогодні долари купував :lol:[/quote]

Добрый вечер .

Это не Вы один имеете такое ощущение .
Так дроч......(тренируют всю страну).

Как то недавно писал ,по моему "СИРЫЙ", -надвигается что то такое нехорошее, слово резкое такое написал , похожее на сфинктер(но это не точно).

Мне кажется у него хорошая интуиция .....

.....и ZZZZZ об этом частенько напоминает , а он профи !

Им , оппонентом , часто выступает "долярчик"(победитель по выигрышу бриллиантов ) и оптимист Алекс 2006(любимый форумчанин).

Не хотелось бы увидеть "коричневую полосу "в истории многострадальной ...... но этот чертов МВФ не спешит все перекрасить в зеленый цвет .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:52

Легальна схема: як банки заробляють на ОВДП за гроші НБУ і чим це загрожує економіці
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Им , оппонентом , часто выступает "долярчик"(победитель по выигрышу бриллиантов ) и

Доброго здоров'я!
Як Ви тонко підкололи мене :D
Але там ще НЕ кінець!
Попереду найцікавішше!
Не перемикайтесь! © :D

По курсу - все буде добре!
Не даремно я ж голосувпв за найкращого президента! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:47

Утренние курсы, 9-35:

Харьков 27.00 - 27.05
Единичные биды 27.00, в основном предложения ПОВ на покупку-продажу доллара: 26.95 - 27.05 (опт). Курс покупки доллара немного просел (-5 коп.) по сравнению с вчерашним днем (16-00).

Сумы 26.95 - 27.05
Полтава 26.95 - 27.05

Вчера утром: Харьков 27.00 - 27.10, Сумы и Полтава 26.90 - 27.05
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Не даремно я ж голосувпв за найкращого президента!
https://piccy.info/view3/13827246/d35dea4abe745e4b1661a6e97fba6d8c/
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 28 тра, 2020 09:51, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49

Ранок. Вікно. 26,80 / 27,00 (підросли на 5 коп., порівнянно з вчорашнім ранком)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:57

9-55: Харьков, четко можно сказать, что курс 26.95 - 27.05. Прием по 27.00 не актуален.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:08

  холява написав:этот чертов МВФ не спешит все перекрасить в зеленый цвет .

А он и не перекрасит. Нет у него такой задачи.
Удивительно: вроде ж профильный форум, а многие, не побоюсь даже сказать - большинство его участников полагают, что миллиарды долларов транша целенаправленно попадут на межбанк и вызовут дополнительную ревальвацию гривни.
Транши МВФ дают не за тем чтобы ушлые дельцы подешевке его скупили. Майоров с баулами помнят слишком хорошо.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:13

Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
За 5 дней - 2,6 млрд.грн.

Хостинг опять не работает , так что без картинок
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:17

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:Не даремно я ж голосувпв за найкращого президента!
https://piccy.info/view3/13827246/d35dea4abe745e4b1661a6e97fba6d8c/

Ну чому ж?
Є шанс, що Долярчик вже не буде ходити на вибори!
Але, ще 4р. попереду! І якщо буде покращення і він захоче піти на 2й термін - Долярчик знову його підтримає!
(але це все залежить від його подальшої роботи, а головне - результату! )

п. с.
Ну, як мінімум, дороги будуть кращі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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