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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5538553955405541

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 357
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
10%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20

  zzzzzz написав:Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
В чём причина по-вашему?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:27

  asti написав:
  zzzzzz написав:Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
В чём причина по-вашему?

як яка, курс буде ПА24, от і причина :twisted:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:32

  asti написав:
  zzzzzz написав:Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
В чём причина по-вашему?


развивающиеся экономики ждут трудные времена.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 5538553955405541
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