|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20
zzzzzz написав:
Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
В чём причина по-вашему?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:27
asti написав: zzzzzz написав:
Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
В чём причина по-вашему?
як яка, курс буде ПА24, от і причина
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19415
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1092 раз.
- Подякували: 1325 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:32
asti написав: zzzzzz написав:
Нерезы продолжают продавать ОВГЗ.
В чём причина по-вашему?
развивающиеся экономики ждут трудные времена.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37772
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3632 раз.
- Подякували: 10217 раз.
-
- Профіль
-
51
16
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19008
|2326633
|
|
|6966
|1562530
|
Сер 27 тра, 2020 16:02
ЛОБ
|
|423
|89433
|
|