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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5539554055415542>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 357
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
10%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,87 межбанк, давайте давите, ребята) $ нужен, сроки поджимают)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:47

  rils33 написав:26,89 межбанк, давайте давите, ребята) $ нужен, сроки поджимают)

нбу дави, выкупай в районе 26.90 :mrgreen:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:49

26.95-26.97/27.00-27.03
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:51

  SILVER_UA написав:
  rils33 написав:26,89 межбанк, давайте давите, ребята) $ нужен, сроки поджимают)

нбу дави, выкупай в районе 26.90 :mrgreen:


пускай накажет спекулянтов, которые загнали его выше 27, а то как рост был, не выходил) -20 коп и потом может высовываться 8)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:01

  rils33 написав:пускай накажет спекулянтов, которые загнали его

есть вариант, что спекулянты это те, которые его под 27 и опустили :!:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ
Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ
По состоянию на 27 мая портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 886,64 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком.

За неделю портфель подрос на 24,23 млрд грн. Главным образом он увеличился за счет банков, которые нарастили его на 23,88 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 2,11 млрд грн. НБУ – оставил прежним.

Структура держателей выглядит следующим образом (доля):

банки – 393,76 млрд грн (44,41%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,61%);

нерезиденты – 106,95 млрд грн (12,05%);

юрлица – 53,42 млрд грн (6,06%);

физлица – 7,93 млрд грн (0,89%).

Напомним, неделей ранее портфель держателей украинских ОВГЗ составил 862,41 млрд грн. За предыдущую неделю он подрос на 10,19 млрд грн. Портфель главным образом увеличился тогда также за счет банков, которые нарастили его на 11,26 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили портфель на 830 млн грн, а физлица – на 1,08 млрд грн. НБУ – также оставил портфель неизменным.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47158 ... rtfel-ovgz
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:21

нырнули под 27 в Киеве. (продажа)
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:25

ціль 28 відміняється? :lol:
Alex2006 мав рацію?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:43

  Yuri_61 написав:
Структура держателей выглядит следующим образом (доля):

банки – 393,76 млрд грн (44,41%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,61%);

нерезиденты – 106,95 млрд грн (12,05%);

юрлица – 53,42 млрд грн (6,06%);

физлица – 7,93 млрд грн (0,89%).



От цікаво - цих 168 млрд грн - тобто 6 млрд долларів рятують все і всіх ? , чи це просто такі собі ігри з грошима - типу я ж на цьому сиджу - треба щось покрутити ? Заодно заробити ...
Puente
 
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Киев на сейчас
Доллар 26,92/27,00
Евро 29,38/29,50
Electron
 
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