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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,87 межбанк, давайте давите, ребята) $ нужен, сроки поджимают)
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:47
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:49
26.95-26.97/27.00-27.03
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:51
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:01
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ
Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ
По состоянию на 27 мая портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 886,64 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком.
За неделю портфель подрос на 24,23 млрд грн. Главным образом он увеличился за счет банков, которые нарастили его на 23,88 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 2,11 млрд грн. НБУ – оставил прежним.
Структура держателей выглядит следующим образом (доля):
банки – 393,76 млрд грн (44,41%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,61%);
нерезиденты – 106,95 млрд грн (12,05%);
юрлица – 53,42 млрд грн (6,06%);
физлица – 7,93 млрд грн (0,89%).
Напомним, неделей ранее портфель держателей украинских ОВГЗ составил 862,41 млрд грн. За предыдущую неделю он подрос на 10,19 млрд грн. Портфель главным образом увеличился тогда также за счет банков, которые нарастили его на 11,26 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили портфель на 830 млн грн, а физлица – на 1,08 млрд грн. НБУ – также оставил портфель неизменным.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47158 ... rtfel-ovgz
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:43
От цікаво - цих 168 млрд грн - тобто 6 млрд долларів рятують все і всіх ? , чи це просто такі собі ігри з грошима - типу я ж на цьому сиджу - треба щось покрутити ? Заодно заробити ...
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