1. Alex2006 всегда прав.
2. Если кажется, что Alex2006 не прав - смотри пункт 1.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47
1. Alex2006 всегда прав.
2. Если кажется, что Alex2006 не прав - смотри пункт 1.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47
Завтра зеленый ярдик минфину надо отсюнявить
28 мая: купон на 506 млн грн;
29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;
30 мая: купон на 246 млн грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:49
Спекулянты не могут "опустить", они могут только "поднять", нагнав панику на оленей, потом продать дороже, а когда курс опуститься на нормальные уровни - откупить дешевле. В другую сторону не работает, т.к. бакс сливают не в панике, а осторожно и обдуманно.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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