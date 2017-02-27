Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47

Завтра зеленый ярдик минфину надо отсюнявить



28 мая: купон на 506 млн грн;

29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;

30 мая: купон на 246 млн грн.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.