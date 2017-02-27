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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5539554055415542

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 357
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
10%
34
27.01-27.5
14%
51
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
10%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47

  vovakwasov написав:ціль 28 відміняється? :lol:
Alex2006 мав рацію?

1. Alex2006 всегда прав.
2. Если кажется, что Alex2006 не прав - смотри пункт 1.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47

Завтра зеленый ярдик минфину надо отсюнявить

28 мая: купон на 506 млн грн;
29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;
30 мая: купон на 246 млн грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:49

  SILVER_UA написав:
  rils33 написав:пускай накажет спекулянтов, которые загнали его

есть вариант, что спекулянты это те, которые его под 27 и опустили :!:

Спекулянты не могут "опустить", они могут только "поднять", нагнав панику на оленей, потом продать дороже, а когда курс опуститься на нормальные уровни - откупить дешевле. В другую сторону не работает, т.к. бакс сливают не в панике, а осторожно и обдуманно.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:02

26,90/26,97
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