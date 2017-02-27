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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5540554155425543>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:47

Завтра зеленый ярдик минфину надо отсюнявить

28 мая: купон на 506 млн грн;
29 мая: купон на 251 млн грн и на $9 млн и погашение $1 млрд;
30 мая: купон на 246 млн грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:02

26,90/26,97
29,35/29,47
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:15

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.05.2020....................26,9136
Гривна укрепилась на 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на 4 копейки и сделали паузу. Около 11 весьма резко опустились еще на 3 копейки, сузив спред до рабочих 2 копеек, и также резко остановились. По графику уже виден повод для НБУ постараться выполнить план по пополнению резервов. Повода для "настоящих" интервенций пока не видно.
Пока трудно сказать, вернулся ли рынок к нисходящему тренду, или происходит отскок после резкого роста, усугубленного выходным в США. Картина может проясниться к середине следующей недели.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Коррсчета третий день подряд почти не меняются. По отдельным факторам цифры тоже столь мизерны, что и комментировать стыдно.

Во вторник, когда МБ вернулся к привычному режиму работы, объем валютного рынка вырос с 229.8 до 387.3 млн, чуть-чуть не дотянув до объема достаточно активной пятницы. Объемы клиентских заявок оказались даже выше пятничных по обеим позициям, спрос превысил предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:23

Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.
Как в старые добрые времена...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:27

  Искатель написав:Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.
Как в старые добрые времена...

Плюсую.До конца мая ярд долгов надо отлистать,а с траншем пока неясно
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:30

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:30

  heineken написав:
  Искатель написав:Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.
Как в старые добрые времена...

Плюсую.До конца мая ярд долгов надо отлистать,а с траншем пока неясно

А что с траншем неясно-то? В ближайшее время зайдет :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:33

  Electron написав:26,90/26,97
29,35/29,47

12-25: В Харькове пока без ощутимых изменений по сравнению с утром, в основном: 26.95 - 27.05
В Сумах курс снизился (-5 коп.): 26.90 - 27.00
В Полтаве на момент: 26.93 - 27.05
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 28 тра, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:34

Структура держателей выглядит следующим образом
банки – 393,76 млрд грн (44,41%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,61%);

Это что, скрытая эмиссия гривны?

А рефинанс банкам - это тоже скрытая эмиссия гривны?
Если так, то ЭОК надо пересчитать с учётом М2 + ОВДП + рефинанс
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 тра, 2020 12:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:35

  heineken написав:
  Искатель написав:Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.
Как в старые добрые времена...

Плюсую.До конца мая ярд долгов надо отлистать,а с траншем пока неясно

Совершенно верно. Снижение остатков ЗВР в отчете за 2 квартал потом негативно скажется и на международном рейтинге, и процентных стравках. НБУ надо выкупать все что ниже 30 грн за штуку. И будет счастье.
Zebra
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