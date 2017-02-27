Додано: Чет 28 тра, 2020 13:22

Искатель написав: Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.

Как в старые добрые времена... Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.Как в старые добрые времена...

Будь як НБУСпокійно купляй якщо менше 27, казали вони...Для себе вирішив наступне:Фактично дно до кінця літа у нас є.І якщо повториться так як недавно щоб купівля по 26,65 - то буде як приємний бонус. А от чи будемо суттєво рости - теж не факт. Думаю коливання в 2 грн (7%) туди-назад тобто до від 26,5 до 28,5 це максимум, що нас чекає до осені. Хоча я особисто був би радий коливанням не більше 5%.А далі потрібно буде коригувати прогноз.А ви що думаєте?ПС: Із гривневою частиною заощаджень рішення остаточного не має. Те що закінчилось у травні - пішло далі на стовпці. Те що закінчиться в червні - буду дивитись по ситуації на МБ і в країні. Якщо буде курс нижче 27 відкуплюсь Також враховуючи те про що написав вище, є ймовірність, що буду добивати стовпці із завершенням у серпні. При курсі 27 в червні збиток буде трішки більше 1 грн/дол. Враховуючи ситуацію через коронавірус, це мене практично не засмучує.Поясню передісторію.Я завжди тримав корзину валют. А потім здавши долар в січні 2019 по 28 повернувся у нього на початку літа на всі 100% по 26. Недоотримана вигода (депозити в доларах під 4%) впродовж більше як пів року суттєвої ревальвації привела мене до того, що в січні 2020 25% я повернув у гривню по 24. Як ви можете побачити - це була помилка якої би не було якщо би я тримав корзину валют як завжди.Остаточного рішення що далі робити поки що не має.