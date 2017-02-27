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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5540554155425543

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 359
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Зачастую наиболее слабая наша валюта в последнюю неделю месяца, когда подходят к выплатам долларовые платежи. Наиболее сильной наша валюта является на второй неделе месяца, когда давление на курс со стороны его основных покупателей минимально", – делится наблюдением Максим Пархоменко.
Исходя из этого, продавать доллары стоит в конце месяца, а покупать – с 7 по 14 число каждого месяца.
Выводы
По мнению экспертов, лучшее время для покупки долларов:
в течение года – лето.
в течение месяца – вторая неделя месяца.
в течение недели – выходные.

Лучшее время для продажи долларов:
в течение года – зима.
в течение месяца – последняя неделя.
в течение недели – среда-четверг.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 09573.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:22

  Искатель написав:Нацбанк с утра купил двадцатку по 26,90 и вот уже полчаса стоит с очень крупным бидом по 26,89. Похоже, планирует стоять до конца торгов.
Как в старые добрые времена...

Будь як НБУ :-)
Спокійно купляй якщо менше 27, казали вони...
Для себе вирішив наступне:
Фактично дно до кінця літа у нас є.
І якщо повториться так як недавно щоб купівля по 26,65 - то буде як приємний бонус. А от чи будемо суттєво рости - теж не факт. Думаю коливання в 2 грн (7%) туди-назад тобто до від 26,5 до 28,5 це максимум, що нас чекає до осені. Хоча я особисто був би радий коливанням не більше 5%.
А далі потрібно буде коригувати прогноз.
А ви що думаєте?

ПС: Із гривневою частиною заощаджень рішення остаточного не має. Те що закінчилось у травні - пішло далі на стовпці. Те що закінчиться в червні - буду дивитись по ситуації на МБ і в країні. Якщо буде курс нижче 27 відкуплюсь Також враховуючи те про що написав вище, є ймовірність, що буду добивати стовпці із завершенням у серпні. При курсі 27 в червні збиток буде трішки більше 1 грн/дол. Враховуючи ситуацію через коронавірус, це мене практично не засмучує.
Поясню передісторію.
Я завжди тримав корзину валют. А потім здавши долар в січні 2019 по 28 повернувся у нього на початку літа на всі 100% по 26. Недоотримана вигода (депозити в доларах під 4%) впродовж більше як пів року суттєвої ревальвації привела мене до того, що в січні 2020 25% я повернув у гривню по 24. Як ви можете побачити - це була помилка якої би не було якщо би я тримав корзину валют як завжди.
Остаточного рішення що далі робити поки що не має.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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  #<1 ... 5540554155425543
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